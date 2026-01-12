Ведущая "Золотого глобуса" высмеяла Леонардо Ди Каприо и его юную девушку

Никки Глейзер на церемонии вручения премии "Золотой глобус" подколола знаменитого актера. Во время своего выступления она пошутила о том, что Леонардо Ди Каприо встречается с молодыми женщинами.

41-летняя юмористка Никки Глейзер уже второй год подряд становится ведущей церемонии награждения "Золотого глобуса". Мероприятие состоялось в воскресенье, 11 января, в отеле Beverly Hilton, что в Лос-Анджелесе, США. Фокус обратил внимание на этот курьезный фрагмент.

Ведущая "подколола" Ди Каприо

"Какая же у тебя была карьера! Бесчисленное количество культовых выступлений. Ты работал со всеми великими режиссерами, выиграл три "Золотых глобуса", "Оскар". Однако самое удивительное, что всего этого ты достиг еще до того, как твоей девушке исполнилось 30", — пошутила Глейзер, а 51-летний Ди Каприо улыбнулся и опустил взгляд.

Как известно, в последнее время актера "сватают" с 27-летней моделью Витторией Черетти.

Глейзер добавила: "Лео, прости, что я так пошутила, это дешево. Я стараюсь не шутить, но, знаешь, мы больше ничего о тебе не знаем, друг. Больше ничего нет, откройся".

Молчаливый Лео

Юмористка призналась, что искала информацию, но самое глубокое интервью, которое когда-либо давал Леонардо якобы было в журнале Teen Beat еще в 1991 году.

"Твоя любимая еда все еще паста, паста и еще раз паста?" — спросила она, пока Ди Каприо смеялся, игриво показав ведущей большой палец, поднятый вверх.

