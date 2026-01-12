Ведуча "Золотого глобусу" висміяла Леонардо Ді Капріо і його юну дівчину
Ніккі Глейзер на церемонії вручення премії "Золотий глобус" підколола знаменитого актора. Під час свого виступу вона пожартувала про те, що Леонардо Ді Капріо зустрічається з молодшими жінками.
41-річна гумористка Ніккі Глейзер уже другий рік поспіль стає ведучою церемонії нагородження "Золотого глобусу". Дійство відбулося у неділю, 11 січня, в готелі Beverly Hilton, що у Лос-Анджелесі, США. Фокус звернув увагу на цей курйозний фрагмент.
Ведуча "підколола" Ді Капріо
"Яка ж у тебе була кар'єра! Незліченна кількість культових виступів. Ти працював з усіма великими режисерами, виграв три "Золоті глобуси", "Оскар". Однак найдивовижніше, що всього цього ти досягнув ще до того, як твоїй дівчині виповнилося 30", — пожартувала Ґлейзер, а 51-річний Ді Капріо посміхнувся та опустив погляд.
Як відомо, останнім часом актора "сватають" з 27-річною моделлю Вітторією Черетті.
Глейзер додала: "Лео, вибач, що я так пожартувала, це дешево. Я намагаюся не жартувати, але, знаєш, ми більше нічого про тебе не знаємо, друже. Більше нічого немає, відкрийся".
Мовчазний Лео
Гумористка зізналась, що шукала інформацію, але найглибше інтерв'ю, яке коли-небудь давав Леонардо начебто було в журналі Teen Beat ще у 1991 році.
"Твоя улюблена їжа все ще паста, паста і ще раз паста?" — запитала вона, поки Ді Капріо сміявся, грайливо показавши ведучій великий палець, піднятий догори.
