Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США, когда увидели ее багаж (фото)

Бывшая звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова не смогла попасть в США. После тщательной проверки в аэропорту Нью-Йорка ее визу аннулировали, а саму блогера отправили в иммиграционную тюрьму с последующей депортацией в Европу.

Инцидент произошел во время прохождения паспортного контроля. Как рассказала сама Хвостова в Instagram, внимание офицеров пограничной службы привлекло большое количество штампов в ее паспорте, что стало поводом для углубленного досмотра вещей и допроса.

Василису Хвостову депортировали

Во время обыска багажа американские правоохранители обнаружили реквизит, который показался им подозрительным. В частности, в чемодане блогерши нашли записную книжку с провокационным названием "Horny Bible" ("Возбужденная Библия") и БДСМ-костюм.

Василиса Хвостова, бывшая ведущая Фото: Instagram

Василиса пыталась объяснить, что блокнот — это лишь испанские заметки в юмористической обложке, а специфический наряд предназначался для вечеринки на Хэллоуин, однако эти аргументы не убедили офицеров.

Подозрительный Instagram

Ситуацию усугубил анализ личного Instagram бывшей ведущей. Представители иммиграционной службы обратили внимание на описание профиля, где было указано о "семь лет сексуальных путешествий". Эту фразу правоохранители расценили как вероятную рекламу интимных услуг. Кроме этого, претензии возникли к одному из видео на странице, которое пограничники признали неприемлемым.

В результате Хвостовой официально отменили визу и предоставили статус "нежелательного лица" для въезда в страну. Перед депортацией россиянка сутки провела в камере иммиграционного центра.

Ситуацию усугубил анализ личного Instagram бывшей ведущей Фото: Instagram

Василиса Хвостова стала популярной как ведущая сезона "Орел и Решка" в 2020-2021 годах на канале "Пятница". В 2022 году она уехала из РФ и сейчас живет в Испании, продолжая вести блог о путешествиях.

