Колишню ведучу "Орла і Решки" депортували з США, коли побачили її багаж (фото)

Колишня зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Василіса Хвостова не змогла потрапити до США. Після ретельної перевірки в аеропорту Нью-Йорка її візу анулювали, а саму блогерку відправили до імміграційної в'язниці з подальшою депортацією до Європи.

Інцидент стався під час проходження паспортного контролю. Як розповіла сама Хвостова в Instagram, увагу офіцерів прикордонної служби привернула велика кількість штампів у її паспорті, що стало приводом для поглибленого огляду речей та допиту.

Василісу Хвостову депортували

Під час обшуку багажу американські правоохоронці виявили реквізит, який здався їм підозрілим. Зокрема, у валізі блогерки знайшли записник із провокативною назвою "Horny Bible" ("Збуджена Біблія") та БДСМ-костюм.

Василіса Хвостова, колишня ведуча Фото: Instagram

Василіса намагалася пояснити, що блокнот — це лише іспанські нотатки в гумористичній обкладинці, а специфічне вбрання призначалося для вечірки на Гелловін, проте ці аргументи не переконали офіцерів.

Відео дня

Підозрілий Instagram

Ситуацію погіршив аналіз особистого Instagram колишньої ведучої. Представники імміграційної служби звернули увагу на опис профілю, де було вказано про "сім років сексуальних подорожей". Цю фразу правоохоронці розцінили як імовірну рекламу інтимних послуг. Окрім цього, претензії виникли до одного з відео на сторінці, яке прикордонники визнали неприйнятним.

У результаті Хвостовій офіційно скасували візу та надали статус "небажаної особи" для в’їзду в країну. Перед депортацією росіянка добу провела в камері імміграційного центру.

Ситуацію погіршив аналіз особистого Instagram колишньої ведучої Фото: Instagram

Василіса Хвостова здобула популярність як ведуча сезону "Орел і Решка" у 2020–2021 роках на каналі "П’ятниця". У 2022 році вона виїхала з РФ і наразі мешкає в Іспанії, продовжуючи вести блог про подорожі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Головний режисер "Орла і Решки" із сім'єю кілька днів просиділи в підвалі під обстрілами ЗС РФ у Бучі.

На фронті загинув Василь Хомко — режисер розважального шоу про мандрівки "Орел і Решка". Воїн служив із позивним "Бейрут".

Співачка й колишня ведуча шоу "Орел і решка" Мішель Андраде розповіла, в яку країну вона б не хотіла повернутися після того, як перебувала там кілька днів разом зі знімальною командою проєкту.