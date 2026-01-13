Что королевская семья скрывает за выходами на балкон Букингемского дворца (фото)

Когда члены королевской семьи Великобритании собираются на балконе Букингемского дворца, там есть что-то, о чем многие могут даже не догадываться.

Издание HELLO! пишет, что телевизоры для королевской семьи скрыты во время выступлений на балконе. Мемориал королевы Виктории перед Букингемским дворцом закрывает вид семьи на торговый центр The Mall, когда они выходят на балкон, поэтому телевизоры размещаются внутри балконной зоны, чтобы королевская семья могла видеть и The Mall, и себя. Поскольку балкон обычно закрыт красной драпировкой для таких случаев, телевизоры скрыты от глаз общественности.

Секрет королевской семьи

"Они размещены в углах балкона, слегка наклонены. Балюстрада покрыта красной тканью, поэтому все оборудование можно спрятать за ней", — говорит источник.

Королевская семья появляется на балконе каждый июнь для парада Trooping the Colour, где они наблюдают за пролетом авиации, а семилетний Луи склонен устраивать целое шоу. В течение многих лет королевская семья также выходила на балкон, чтобы отметить юбилеи, День Победы, коронацию короля Чарльза и столетие Королевских ВВС в 2018 году.

Именно на культовом балконе Букингемского дворца тогдашний принц Чарльз и его первая жена, принцесса Диана, поцеловались после своей свадьбы в 1981 году, а нынешние принц и принцесса Уэльские последовали этому примеру не одним, а двумя поцелуями в 2011 году.

Кейт Миддлтон и король Чарльз на балконе Букингемского дворца Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Традиция монархов

Первое зафиксированное появление монаршей семьи на балконе состоялось в 1851 году, когда королева Виктория, прапрапрабабушка короля Чарльза, появилась во время празднования открытия Большой выставки.

Члены королевской семьи попадают на балкон через Центральную комнату дворца в Восточном крыле. Эта комната, одна из 775 комнат Букингемского дворца, является одной из остановок эксклюзивной экскурсии по Восточному крылу. Там, в Центральной комнате со стеклянной люстрой в форме цветка лотоса, гости могут увидеть сквозь окна то, что видят члены королевской семьи, находясь на балконе, и увидеть сам балкон, где они собираются по случаю особых событий.

Королева Елизавета II на балконе Букингемского дворца Фото: The Royal Family

