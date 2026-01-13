Що королівська родина приховує за виходами на балкон Букінгемського палацу (фото)

Коли члени королівської родини Великої Британії збираються на балконі Букінгемського палацу, там є щось, про що багато хто може навіть не здогадуватися.

Видання HELLO! пише, що телевізори для королівської родини приховані під час виступів на балконі. Меморіал королеви Вікторії перед Букінгемським палацом закриває вид родини на торговий центр The Mall, коли вони виходять на балкон, тому телевізори розміщуються всередині балконної зони, щоб королівська родина могла бачити і The Mall, і себе. Оскільки балкон зазвичай закритий червоною драпіровкою для таких випадків, телевізори приховані від очей громадськості.

Секрет королівської родини

"Вони розміщені в кутах балкона, злегка нахилені. Балюстрада покрита червоною тканиною, тому все обладнання можна заховати за нею", —каже джерело.

Відео дня

Королівська родина з'являється на балконі щочервня для параду Trooping the Colour, де вони спостерігають за прольотом авіації, а семирічний Луї схильний влаштовувати ціле шоу. Протягом багатьох років королівська родина також виходила на балкон, щоб відзначити ювілеї, День Перемоги, коронацію короля Чарльза та сторіччя Королівських ВПС у 2018 році.

Саме на культовому балконі Букінгемського палацу тодішній принц Чарльз та його перша дружина, принцеса Діана, поцілувалися після свого весілля в 1981 році, а нинішні принц і принцеса Уельські наслідували цей приклад не одним, а двома поцілунками в 2011 році.

Кейт Міддлтон та король Чарльз на балконі Букінгемського палацу Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Традиція монархів

Перша зафіксована поява монаршої родини на балконі відбулася в 1851 році, коли королева Вікторія, прапрапрабабуся короля Чарльза, з'явилася під час святкування відкриття Великої виставки.

Члени королівської родини потрапляють на балкон через Центральну кімнату палацу у Східному крилі. Ця кімната, одна з 775 кімнат Букінгемського палацу, є однією з зупинок ексклюзивної екскурсії Східним крилом. Там, у Центральній кімнаті зі скляною люстрою у формі квітки лотоса, гості можуть побачити крізь вікна те, що бачать члени королівської родини, перебуваючи на балконі, та побачити сам балкон, де вони збираються з нагоди особливих подій.

Королева Єлизавета ІІ на балконі Букінгемського палацу Фото: The Royal Family

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Вільям одного разу довів свою майбутню дружину до сліз, відмовившись від важливого побачення.

Кейт Міддлтон повернулася до роботи, несподівано з'явившись разом з Вільямом у лондонській лікарні Чаринг-Крос.

Крім того, принцеса Кетрін відіграє дедалі більшу роль у формуванні монаршого майбутнього.