Уже после начала полномасштабного вторжения, 16 марта 2022 года, Алина Кабаева, которую называют вероятной любовницей Владимира Путина, прислала праздничное сообщение легендарному украинскому тренеру Альбине Дерюгиной.

Сообщение поступило в день 90-летия Альбины Дерюгиной, когда Украина уже почти месяц находилась под массированными ударами российских агрессоров. Об этом инциденте президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина сообщила в интервью Дмитрию Гордону.

Поздравление от Алины Кабаевой

Ирина Дерюгина отметила, что поздравление было общим — от Алины Кабаевой, которую связывают с главой Кремля, и российского тренера Ирины Винер-Усмановой. Руководительница украинской федерации назвала этот поступок шокирующим и подчеркнула, что такие действия свидетельствуют о полном отсутствии у них здравого смысла.

Дерюгина акцентировала на том, что получить подобные слова от представительниц страны-агрессора в разгар войны было крайне трудно. Она подтвердила, что россиянки решились на такой шаг именно в то время, когда украинцы страдали от боевых действий.

"Самое страшное было — 16 марта я получила поздравление маме с днем рождения от Кабаевой и от этой, Винер. Люди вообще без мозгов", — заявила президент Федерации гимнастики Украины.

Кто такая Альбина Дерюгина?

Альбина Дерюгина — настоящая легенда мирового спорта, Герой Украины. Выдающийся тренер в сфере художественной гимнастики ушла из жизни в марте 2023 года в возрасте 91 года, оставив после себя огромное наследие.

Стоит заметить, что Алина Кабаева, по данным многочисленных расследований и западных СМИ, имеет тесные личные связи с Владимиром Путиным. Несмотря на попытки российских политиков отрицать эту связь, международные расследователи неоднократно публиковали доказательства ее привилегированной жизни и воспитания общих с диктатором детей.

