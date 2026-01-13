Дерюгина в начале войны получила послание от вероятной любовницы Путина
Уже после начала полномасштабного вторжения, 16 марта 2022 года, Алина Кабаева, которую называют вероятной любовницей Владимира Путина, прислала праздничное сообщение легендарному украинскому тренеру Альбине Дерюгиной.
Сообщение поступило в день 90-летия Альбины Дерюгиной, когда Украина уже почти месяц находилась под массированными ударами российских агрессоров. Об этом инциденте президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина сообщила в интервью Дмитрию Гордону.
Поздравление от Алины Кабаевой
Ирина Дерюгина отметила, что поздравление было общим — от Алины Кабаевой, которую связывают с главой Кремля, и российского тренера Ирины Винер-Усмановой. Руководительница украинской федерации назвала этот поступок шокирующим и подчеркнула, что такие действия свидетельствуют о полном отсутствии у них здравого смысла.
Дерюгина акцентировала на том, что получить подобные слова от представительниц страны-агрессора в разгар войны было крайне трудно. Она подтвердила, что россиянки решились на такой шаг именно в то время, когда украинцы страдали от боевых действий.
"Самое страшное было — 16 марта я получила поздравление маме с днем рождения от Кабаевой и от этой, Винер. Люди вообще без мозгов", — заявила президент Федерации гимнастики Украины.
Кто такая Альбина Дерюгина?
Альбина Дерюгина — настоящая легенда мирового спорта, Герой Украины. Выдающийся тренер в сфере художественной гимнастики ушла из жизни в марте 2023 года в возрасте 91 года, оставив после себя огромное наследие.
Стоит заметить, что Алина Кабаева, по данным многочисленных расследований и западных СМИ, имеет тесные личные связи с Владимиром Путиным. Несмотря на попытки российских политиков отрицать эту связь, международные расследователи неоднократно публиковали доказательства ее привилегированной жизни и воспитания общих с диктатором детей.
