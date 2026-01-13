Дерюгіна на початку війни отримала послання від ймовірної коханки Путіна
Уже після початку повномасштабного вторгнення, 16 березня 2022 року, Аліна Кабаєва, яку називають ймовірною коханкою Володимира Путіна, надіслала святкове повідомлення легендарній українській тренерці Альбіні Дерюгіній.
Повідомлення надійшло в день 90-річчя Альбіни Дерюгіної, коли Україна вже майже місяць перебувала під масованими ударами російських агресорів. Про цей інцидент президентка Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна повідомила в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Привітання від Аліни Кабаєвої
Ірина Дерюгіна зазначила, що привітання було спільним — від Аліни Кабаєвої, яку пов'язують з очільником Кремля, та російської тренерки Ірини Вінер-Усманової. Очільниця української федерації назвала цей вчинок шокуючим та підкреслила, що такі дії свідчать про повну відсутність у них здорового глузду.
Дерюгіна акцентувала на тому, що отримати подібні слова від представниць країни-агресора в розпал війни було вкрай важко. Вона підтвердила, що росіянки наважилися на такий крок саме в той час, коли українці потерпали від бойових дій.
"Найстрашніше було — 16 березня мені надійшло привітання мамі з днем народження від Кабаєвої й від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", — заявила президентка Федерації гімнастики України.
Хто така Альбіна Дерюгіна?
Альбіна Дерюгіна — справжня легенда світового спорту, Герой України. Видатна тренерка у сфері художньої гімнастики пішла з життя у березні 2023 року у віці 91 року, залишивши по собі величезну спадщину.
Варто зауважити, що Аліна Кабаєва, за даними численних розслідувань та західних ЗМІ, має тісні особисті зв'язки з Володимиром Путіним. Попри спроби російських політиків заперечувати цей зв'язок, міжнародні розслідувачі неодноразово публікували докази її привілейованого життя та виховання спільних із диктатором дітей.
