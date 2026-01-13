Уже після початку повномасштабного вторгнення, 16 березня 2022 року, Аліна Кабаєва, яку називають ймовірною коханкою Володимира Путіна, надіслала святкове повідомлення легендарній українській тренерці Альбіні Дерюгіній.

Повідомлення надійшло в день 90-річчя Альбіни Дерюгіної, коли Україна вже майже місяць перебувала під масованими ударами російських агресорів. Про цей інцидент президентка Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна повідомила в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Привітання від Аліни Кабаєвої

Ірина Дерюгіна зазначила, що привітання було спільним — від Аліни Кабаєвої, яку пов'язують з очільником Кремля, та російської тренерки Ірини Вінер-Усманової. Очільниця української федерації назвала цей вчинок шокуючим та підкреслила, що такі дії свідчать про повну відсутність у них здорового глузду.

Дерюгіна акцентувала на тому, що отримати подібні слова від представниць країни-агресора в розпал війни було вкрай важко. Вона підтвердила, що росіянки наважилися на такий крок саме в той час, коли українці потерпали від бойових дій.

"Найстрашніше було — 16 березня мені надійшло привітання мамі з днем народження від Кабаєвої й від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", — заявила президентка Федерації гімнастики України.

Хто така Альбіна Дерюгіна?

Альбіна Дерюгіна — справжня легенда світового спорту, Герой України. Видатна тренерка у сфері художньої гімнастики пішла з життя у березні 2023 року у віці 91 року, залишивши по собі величезну спадщину.

Варто зауважити, що Аліна Кабаєва, за даними численних розслідувань та західних ЗМІ, має тісні особисті зв'язки з Володимиром Путіним. Попри спроби російських політиків заперечувати цей зв'язок, міжнародні розслідувачі неодноразово публікували докази її привілейованого життя та виховання спільних із диктатором дітей.

