Дом в селе за $5 тысяч: украинка показала, какой "сюрприз" был внутри (фото)

Диана Лысенко, которая работает репетитором биологии и химии, три года назад переехала из города в село. Женщина завела блог в социальных сетях, где делится своим опытом с подписчиками.

Диана говорит, что ее дом расположен в Кировоградской области — в 30 км от ближайшего города. В этом населенном пункте проживает около 60 тысяч человек. По словам украинки, в ее доме есть все необходимое для жизни. Фокус пообщался с хозяйкой и расспросил о ее опыте.

Дом в селе за $5 тысяч

"Садика, школы, больницы, аптеки там нет, — только магазин. Мы им почти не пользуемся. В соседнем селе, это где-то 5-8 км от нас, есть все: школа, садик, больница, аптеки, супермаркет. Туда ехать 10-15 мин от моего дома", — рассказывает хозяйка в своем блоге.

Диана отметила, что они с мужем работают онлайн. В частности, она как частный репетитор.

Отвечая на самые распространенные вопросы, автор ролика отметила, что их село негазифицировано, поэтому отопление твердотопливное. Поскольку населенный пункт расположен далеко от цивилизации, цены на недвижимость там достаточно низкие — она заплатила 5 тысяч долларов.

Прекрасные условия

В распоряжении семьи: огороженная территория с высоким забором, 15 "соток" огорода, скважина на воду, а также просторный дом с частичным ремонтом.

Кухня в хорошем состоянии Фото: TikTok

Проведя экскурсию, хозяйка показала светлую кухню с обеденным столом, жилую комнату с диваном и стенкой советского образца, огромный коридор, где постелен линолеум, и еще одну комнату с компьютерным столом и новыми обоями.

Приятный "сюрприз" — полностью обустроенная ванная комната, где подведена душевая кабина, мойка, унитаз и бойлер для горячей воды.

Ванная с полноценным ремонтом Фото: TikTok

В разговоре с Фокусом Диана рассказывает, что в таком стиле жизни немало преимуществ.

Сейчас есть определенный тренд на переезд из города в село. Какие преимущества и недостатки лично для Вас?

— Среди главных преимуществ — ты имеешь собственное жилье за относительно небольшие деньги; тишина, покой, возможность сосредоточиться на важном, ближе к природе. Недостатки: обязательно нужно иметь свой транспорт, а также минус в том, что в селах нет качественной медицины.

Также часто жалуются, что нет школы и садика, кружков для детей.

— Моему ребенку 5 месяцев, поэтому еще не сталкивалась с этой проблемой. Но садик, музыкальная и художественная школа есть в соседнем селе, к которым возит автобус.

Заметил, что большую часть работ выполняете самостоятельно, насколько это выгодно?

— На самом деле не очень выгодно, потому что "ест" время, которое ты мог бы потратить на работу. Поэтому надо соотносить стоимость своей работы и часы работы мастера.

Да, но тут еще вопрос с мастером в деревне, где его найти?

— Электрика или сантехника, например, искали в Telegram-канале поселка, но большинство работ выполняем самостоятельно.

Почему не рассматривали вариант аренды в городе?

— Ну, потому что хотелось переехать жить именно в село.

А сколько ресурсов и времени вы уже потратили на ремонт?

— Очень мало пока, потому что наш дом уже был уже пригоден к жизни. Заменили межкомнатные двери, деревянные окна, сделали коридор, постелили плитку. Далее планируем ремонт в каждой комнате, а также довести печку до хорошего вида.

