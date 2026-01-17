Будинок у селі за $5 тисяч: українка показала, який "сюрприз" був всередині (фото)

Діана Лисенко, яка працює репетитором біології та хімії, три роки тому переїхала із міста у село. Жінка завела блог в соціальних мережах, де ділиться своїм досвідом з підписниками.

Діана каже, що її будинок розташований у Кіровоградській області — за 30 км від найближчого міста. У цьому населеному пункті проживає близько 60 тисяч людей. За словами українки, в її оселі є все необхідне для життя. Фокус поспілкувався з господинею та розпитав про її досвід.

Будинок в селі за $5 тисяч

"Садочку, школи, лікарні, аптеки там немає, — тільки магазин. Ми ним майже не користуємося. У сусідньому селі, це десь 5-8 км від нас, є все: школа, садочок, лікарня, аптеки, супермаркет. Туди їхати 10-15 хв від мого будинку", — розповідає господиня у своєму блозі.

Діана зазначила, що вони з чоловіком працюють онлайн. Зокрема, вона як приватний репетитор.

Відповідаючи на найпоширеніші запитання, авторка ролика зазначила, що їхнє село негазифіковане, тому опалення твердопаливне. Оскільки населений пункт розташований далеко від цивілізації, ціни на нерухомість там досить низькі — вона заплатила 5 тисяч доларів.

Чудові умови

У розпорядженні родини: обгороджена територія з високим парканом, 15 "соток" городу, свердловина на воду, а також просторий будинок з частковим ремонтом.

Кухня в хорошому стані Фото: TikTok

Провівши екскурсію, хазяйка показала світлу кухню з обіднім столом, житлову кімнату з диваном і стінкою радянського зразка, величезний коридор, де постелений лінолеум, та ще одну кімнату з комп’ютерним столом та новими шпалерами.

Приємний "сюрприз" — повністю облаштоване ванна кімната, де підведена душова кабіна, мийка, унітаз і бойлер для гарячої води.

Ванна з повноцінним ремонтом Фото: TikTok

У розмові із Фокусом Діана розповідає, що в такому стилі життя є чимало переваг.

Зараз є певний тренд на переїзд з міста у село. Які переваги та недоліки особисто для Вас?

— Серед головних переваг — ти маєш власне житло за відносно невеликі кошти; тиша, спокій, можливість зосередитися на важливому, ближче до природи. Недоліки: обовʼязково потрібно мати свій транспорт, а також мінус в тому, що в селах немає якісної медицини.

Також часто скаржаться, що немає школи та садочка, гуртків для дітей.

— Моїй дитині 5 місяців, тому ще не стикалась з цією проблемою. Але садочок, музична і художня школа є в сусідньому селі, до яких возить автобус.

Помітив, що більшу частину робіт виконуєте самостійно, наскільки це вигідно?

— Насправді не дуже вигідно, бо "їсть" час, який ти міг би витратити на роботу. Тому треба співвідносити вартість своєї роботи та години роботи майстра.

Так, але тут ще питання з майстром у селі, де його знайти?

— Електрика чи сантехніка, наприклад, шукали в Telegram-каналі селища, але більшість робіт виконуємо самостійно.

Чому не розглядали варіант оренди у місті?

— Ну, бо хотілось переїхати жити саме у село.

А скільки ресурсів і часу ви вже витратили на ремонт?

— Дуже мало поки що, бо наш дім вже був вже придатний до життя. Замінили міжкімнатні двері, дерев’яні вікна, зробили коридор, постелили плитку. Далі плануємо ремонт у кожній кімнаті, а також довести грубку до гарного вигляду.

