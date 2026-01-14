Уволили актрису, которая 8 лет работала в "Диснейленде": теперь о ней говорит весь мир

Сабрина Фон Б. была лицом самых известных антагонисток "Диснейленда", собирая миллионы просмотров в TikTok благодаря своим импровизированным диалогам с гостями. Только после увольнения с работы 27-летняя актриса официально раскрыла свое имя.

Сабрина начала карьеру в тематическом парке, когда ей было 18 лет. Кроме Злой Королевы, она воплощала образы Малефисенты, Агаты Гаркнесс и Леди Тремейн. Почему же руководство решило уволить успешную аниматорку, — читайте в материале Фокуса.

Актриса вспоминает, что для нее было большой честью добавить собственного стиля персонажу, который до того не считался столь популярным среди посетителей. Многие признавались, что благодаря интерпретации эти персонажи стали их любимыми.

"Это была мечта — сделать собственную версию персонажа, который на самом деле не был популярным, вирусным или хорошо известным", — сказала она журналу People.

Сабрина стремилась показать злодеев не просто страшными, а харизматичными и забавными, создавая для гостей моменты, которые они будут помнить годами.

За кулисами "магии"

Работа в калифорнийском Диснейленде оказалась физически изнурительной. Сабрина объясняет, что подготовка к роли требовала строгого режима, правильного питания для поддержания энергии, постоянного увлажнения кожи из-за сложного грима, а также выносливости, ведь работать в тяжелых костюмах под палящим солнцем было непросто.

Сабрина в образе Фото: Instagram

Популярность актрисы в интернете росла волнообразно с 2019 года. Однако Сабрина отмечает, что согласно правилам компании, она была обязана сохранять полную анонимность. Вероятно, в какой-то момент это стало проблемой.

Первое заявление

Актриса заговорила в TikTok только после того, как покинула работу. Ее первое видео с разоблачением собрало более 6,5 миллиона просмотров.

Сейчас Сабрина готовится к новым этапам в карьере: планирует сосредоточиться на актерском мастерстве, мечтает о выступлениях на Бродвее или принять участие в национальных театральных турах.

