Звільнили акторку, яка 8 років працювала у "Діснейленді": тепер про неї говорить весь світ

Сабріна Фон Б. була обличчям найвідоміших антагоністок "Діснейленду", збираючи мільйони переглядів у TikTok завдяки своїм імпровізованим діалогам із гостями. Лише після звільнення з роботи 27-річна акторка офіційно розкрила своє ім’я.

Сабріна розпочала кар'єру в тематичному парку, коли їй було 18 років. Окрім Злої Королеви, вона втілювала образи Малефісенти, Агати Гаркнесс та Леді Тремейн. Чому ж керівництво вирішило звільнити успішну аніматорку, — читайте у матеріалі Фокусу.

Акторка згадує, що для неї було великою честю додати власного стилю персонажу, який до того не вважався настільки популярним серед відвідувачів. Багато хто зізнавався, що завдяки інтерпретації ці персонажі стали їхніми улюбленими.

"Це була мрія — зробити власну версію персонажа, який насправді не був популярним, вірусним чи добре відомим", — сказала вона журналу People.

Сабріна прагнула показати лиходіїв не просто страшними, а харизматичними та кумедними, створюючи для гостей моменти, які вони пам'ятатимуть роками.

За лаштунками "магії"

Робота в каліфорнійському Діснейленді виявилася фізично виснажливою. Сабріна пояснює, що підготовка до ролі вимагала суворого режиму, правильного харчування для підтримки енергії, постійного зволоження шкіри через складний грим, а також витривалості, адже працювати у важких костюмах під палким сонцем було непросто.

Сабріна в образі Фото: Instagram

Популярність акторки в інтернеті зростала хвилеподібно з 2019 року. Проте Сабріна наголошує, що згідно з правилами компанії, вона була зобов’язана зберігати повну анонімність. Ймовірно, в якийсь момент це стало проблемою.

Перша заява

Акторка заговорила у TikTok лише після того, як покинула роботу. Її перше відео з викриттям зібрало понад 6,5 мільйона переглядів.

Зараз Сабріна готується до нових етапів у кар’єрі: планує зосередитися на акторській майстерності, мріє про виступи на Бродвеї або взяти участь у національних театральних турах.

