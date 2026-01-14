Страшно есть: украинка облила горячей водой купленные яблоки — вот, что с ними произошло

Ася Конопельнюк, которая ведет блог в TikTok, удивилась, проведя необычный эксперимент. Женщина облила кипятком яблоко, приобретенное в немецком супермаркете. Увиденное ее чрезвычайно удивило.

Украинка призналась, что раньше видела подобные эксперименты в социальных сетях, но до конца не верила, что это правда. По ее словам, фрукты обрабатывают каким-то веществом, чтобы они дольше не портились. Теперь женщина задумалась, насколько безопасна эта добавка для организма человека. Подробнее о ее выводах, — узнавайте в публикации Фокуса.

"Купила такие яблоки в Германии. Зная это, уже не хочется есть яблоки!" — отмечает автор в описании к своему видео.

В кадре она кладет красное и зеленое яблоко в сосуд и добавляет немного кипятка, чтобы проверить реакцию.

"Теперь смотрите, что происходит с этим яблоком! Вот видите? Какое в кипятке, а какое без кипятка. Это, как мне кажется, парафин. Вот, он остается на ногтях. Смотрите, прямо такая пленка! Вот, что это за фигня? Как эти яблоки есть?" — поинтересовалась хозяйка.

Відео дня

В комментариях пользователи сети поделились различными версиями.

"Это натуральный фруктовый воск, который выделяет само яблоко. Такой сорт зимних яблок", — написал один из участников обсуждения.

Другая зрительница добавила: "Не парафин, а воск. В Украине также смазывают яблоки. И что?".

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Если не учиться в школе, то весь мир как чудо", — шутит следующая пользовательница.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина, зарегистрированная в TikTok под ником @rebella.somnium, переселилась в сельский дом, где делает ремонт своими руками. Всеми трансформация мать двоих детей делится с подписчиками блога.

Украинка во Франции заметила одну черту, которая отличает местных жителей от украинцев. Французы, по ее словам, не карьеристы, а больше заботятся о семье, удовольствие, ощущение комфорта и гармонии с собой.

Кроме того, известный украинский телеведущий Сергей Притула высказался относительно критики людей, которые во время войны отдыхают в Буковеле. По его словам, это хорошо влияет на экономику страны, потому что туристы платят налоги.