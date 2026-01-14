Страшно їсти: українка облила гарячою водою куплені яблука — ось, що з ними сталося

Ася Конопельнюк, яка веде блог у TikTok, здивувалась, провівши незвичний експеримент. Жінка облила окропом яблуку, придбане у німецькому супермаркеті. Побачене її надзвичайно здивувало.

Українка зізналась, що раніше бачила подібні експерименти в соціальних мережах, але до кінця не вірила, що це правда. За її словами, фрукти обробляють якоюсь речовиною, щоб вони довше не псувались. Тепер жінка замислилась, наскільки безпечна ця добавка для організму людини. Детальніше про її висновки, — дізнавайтесь у публікації Фокусу.

"Купила такі яблука в Німеччині. Знаючи це, вже не хочеться їсти яблука!" — зазначає авторка в описі до свого відео.

У кадрі вона кладе червоне та зелене яблуко в посудину й додає трохи окропу, щоб перевірити реакцію.

"Тепер дивіться, що відбувається з цим яблуком! Ось бачите? Яке в кип’ятку, а яке без кип’ятку. Це, як мені здається, парафін. Ось, він залишається на нігтях. Дивіться, прямо така плівка! От, що це за фігня? Як ці яблука їсти?" — поцікавилась господиня.

У коментарях користувачі мережі поділились різними версіями.

"Це натуральний фруктовий віск, який виділяє саме яблуко. Такий сорт зимових яблук", — написав один з учасників обговорення.

Інша глядачка додала: "Не парафін, а віск. В Україні також змащують яблука. І що?".

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Якщо не вчитися в школі, то весь світ як диво", — жартує наступна користувачка.

