"Не знаю, как он еще жив": стало известно, что любит есть Дональд Трамп

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что президент Дональд Трамп обычно придерживается здорового питания в Белом доме и в своей резиденции Мар-а-Лаго, однако во время поездок отходит от этих привычек.

Об этом Кеннеди рассказал в подкасте. В интервью Кэти Миллер, жене одного из ключевых советников Трампа Стивена Миллера, он отметил, что люди из президентского окружения во время путешествий создают впечатление, будто глава государства "целый день пичкает себя ядом", пишет AP.

По словам Кеннеди, в поездках Трамп старается не заболеть, употребляя пищу, которой доверяет, в частности из McDonald's и других крупных корпораций.

"У него конституция божества. Я не знаю, как он до сих пор жив, но он жив", — сказал Кеннеди о президенте.

В то же время министр положительно оценил общее состояние здоровья Трампа, отметив, что тот "обычно питается хорошо".

Кеннеди также добавил, что Трамп является "самым энергичным человеком" из всех, кого ему приходилось встречать.

