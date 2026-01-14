"Не знаю, як він ще живий": стало відомо, що любить їсти Дональд Трамп

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший заявив, що президент Дональд Трамп зазвичай дотримується здорового харчування в Білому домі та у своїй резиденції Мар-а-Лаго, однак під час поїздок відходить від цих звичок.

Про це Кеннеді розповів у подкасті. В інтерв’ю Кеті Міллер, дружині одного з ключових радників Трампа Стівена Міллера, він зазначив, що люди з президентського оточення під час подорожей складають враження, ніби глава держави "цілий день напихає себе отрутою", пише AP.

За словами Кеннеді, у поїздках Трамп намагається не захворіти, вживаючи їжу, якій довіряє, зокрема з McDonald’s та інших великих корпорацій.

"У нього конституція божества. Я не знаю, як він досі живий, але він живий", — сказав Кеннеді про президента.

Водночас міністр позитивно оцінив загальний стан здоров’я Трампа, наголосивши, що той "зазвичай харчується добре".

Кеннеді також додав, що Трамп є "найенергійнішою людиною" з усіх, кого йому доводилося зустрічати.

