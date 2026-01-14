Отца Энрике Иглесиаса обвиняют в домогательствах сразу две женщины: что известно

82-летний Хулио Иглесиас является отцом мультимиллионера, испанской поп-легенды Энрике Иглесиаса. Певца накануне обвинили в домогательствах две женщины.

Испанские прокуроры подтвердили, что расследуют официальную жалобу, поданную в Национальный суд Аудиенсия в Мадриде, против певца и двух руководителей его особняков. Пострадавшие женщины выложили свои заявления на elDiario.es под псевдонимами Лаура и Ребекка и утверждали, что работали на Иглесиаса уборщицей и физиотерапевтом.

Хулио Иглесиас оказался в центре скандала

Сообщается, что инциденты случились еще в 2021 году в Доминиканской Республике и на Багамах. Пострадавшие говорят, что при устройстве на работу у них требовали присылать фото лиц и в полный рост. В частности, Хулио задавал им странные вопросы: "Вам нравятся женщины?", "Вы делали пластическую операцию на груди?" и другие.

Одна из женщин утверждает, что певец подверг ее насильственному проникновению, которое нанесло боль. Из-за этого пострадавшая чувствовала себя рабыней и куклой. Более того, одна из женщин рассказала, что ее напоили, совершили против нее физическое нападение и принудили к сексу втроем. К тому же, пока она работала в Хулио, ей запрещали иметь отношения и проверяли телефон.

После того, как она уволилась с работы, ей диагностировали депрессию.

Другая потерпевшая говорит, что отец Энрике Иглесиаса хвастался тем, как издевался над предыдущей женщиной. По ее словам, сначала все было прекрасно, но после двух недель работы Хулио начал ее унижать. Также испанский певец якобы заставил показать грудь и спросил, не делала ли она пластическую операцию.

Ведется расследование

Сейчас ведется конфиденциальное уголовное расследование. Сам Хулио Иглесиас воздерживается от комментариев. А один из руководителей имения артиста опровергает обвинения, называя их "чушью".

Отметим, что на момент 2021 года Иглесиасу-старшему было 77 лет, и он был женат на 55-летней голландской модели Миранде Рейнсбургер, тогда как одной из пострадавших было всего 22.

