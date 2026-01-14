Батька Енріке Іглесіаса звинувачують у домаганнях одразу дві жінки: що відомо

82-річний Хуліо Іглесіас є батьком мультимільйонера, іспанської поп-легенди Енріке Іглесіаса. Співака напередодні звинуватили в домаганнях дві жінки.

Іспанські прокурори підтвердили, що розслідують офіційну скаргу, подану до Національного суду Аудіенсія в Мадриді, проти співака та двох керівників його особняків. Постраждалі жінки виклали свої заяви на elDiario.es під псевдонімами Лаура та Ребека та стверджували, що працювали на Іглесіаса прибиральницею та фізіотерапевткою.

Хуліо Іглесіас опинився в центрі скандалу

Повідомляється, що інциденти трапилися ще 2021 року в Домініканській Республіці та на Багамах. Постраждалі кажуть, що під час влаштування на роботу в них вимагали надсилати фото обличь та в повен зріст. Зокрема, Хуліо ставив їм дивні запитання: "Вам подобаються жінки?", "Ви робили пластичну операцію на грудях?" тощо.

Одна з жінок стверджує, що співак піддав її насильницькому проникненню, яке завдало болю. Через це постраждала почувалася рабинею та лялькою. Ба більше, одна з жінок розповіла, що її напоїли, скоїли проти неї фізичний напад та примусили до сексу втрьох. До того ж, поки вона працювала в Хуліо, їй забороняли мати стосунки та перевіряли телефон.

Після того, як вона звільнилась з роботи, їй діагностували депресію.

Хуліо Іглесіас Фото: Instagram

Інша потерпіла каже, що батько Енріке Іглесіаса хизувався тим, як знущався з попередньої жінки. За її словами, спочатку все було чудово, але після двох тижнів роботи Хуліо почав її принижувати. Також іспанський співак начебто примусив показати груди та запитав, чи не робила вона пластичної операції.

Ведеться розслідування

Наразі ведеться конфіденційне кримінальне розслідування. Сам Хуліо Іглесіас утримується від коментарів. А один з керівників маєтку артиста спростовує звинувачення, називаючи їх "нісенітницею".

Зазначимо, що на момент 2021 року Іглесіасу-старшому було 77 років, і він був одружений з 55-річною голландською моделлю Мірандою Рейнсбургер, тоді як одній з потерпілих було лише 22.

