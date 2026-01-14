Украинская певица подралась со зрительницей прямо во время концерта: что произошло

На концерте Lama, который состоялся 12 января в МЦКИ, произошел конфликт с участием певицы Тучи. Она повздорила со зрительницей, которая сидела рядом и снимала концерт на видео.

Мария Тучка, которая выступает под сценическим именем Туча, поссорилась со зрительницей, снимающей концерт на телефон. Женщина якобы начала бить ее по рукам, потому что артистка мешала снимать представление. Об инциденте певица рассказала в своем Instagram.

Артистка говорит, что сначала просто танцевала и не обращала внимания на женщину, однако конфликт быстро вышел из-под контроля.

"Сижу я, она снимает сбоку, ну и пусть себе снимает. Я себе танцую ручками. В какой-то момент меня, внимание, чужой человек, чужая подруга, бьет по рукам, потому что я мешаю ей снимать. Потом, когда уже под конец мы начинаем рваться, она встала потанцевать. Вау! Не сняла секунду концерта. Потом она потанцевала две секунды и села опять посидеть, я себе танцую дальше. И я начинаю мешать снова, ну а после того начался махач между нами. А что дальше было не расскажу!" — вспоминает Туча.

Артистка призналась, что ей грустно наблюдать, как люди вместо того, чтобы проживать эмоции и отрываться на концертах, постоянно смотрят в телефоны и пытаются снять как можно больше видео.

По словам Тучи, из-за этого теряется сама атмосфера живого выступления и настоящие впечатления от музыки.

