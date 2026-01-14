Українська співачка побилася з глядачкою просто під час концерту: що сталося

На концерті Lama, який відбувся 12 січня у МЦКМ, стався конфлікт за участі співачки Тучі. Вона мала сутичку з глядачкою, яка сиділа поруч і знімала концерт на відео.

Марія Тучка, яка виступає під сценічним іменем Туча, посварилась з глядачкою, яка знімала концерт на телефон. Жінка начебто почала бити її по руках, бо артистка заважала фільмувати дійство. Про інцидент співачка розповіла у своєму Instagram.

Артистка каже, що спочатку просто танцювала і не звертала уваги на жінку, однак конфлікт швидко вийшов з-під контролю.

"Сиджу я, вона знімає збоку, ну і хай собі знімає. Я собі танцюю ручками. В якийсь момент мене, увага, чужа людина, чужа подруга, бʼє по руках, бо я заважаю їй знімати. Потім, коли вже під кінець ми починаємо рватися, вона встала потанцювати. Вау! Не зняла секунду концерту. Потім вона потанцювала дві секунди і сіла знову посидіти, я собі танцюю далі. І я починаю заважати знову, ну а після того почався махач між нами. А що далі було не розкажу!" — згадує Туча.

Відео дня

Артистка зізналася, що їй сумно спостерігати, як люди замість того, щоб проживати емоції та відриватися на концертах, постійно дивляться у телефони й намагаються зняти якомога більше відео.

За словами Тучі, через це губиться сама атмосфера живого виступу та справжні враження від музики.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Народна артистка України Катерина Бужинська вперше за тривалий час поділилася публічними кадрами зі своєю старшою донькою. Приводом стало 19-річчя Оленки, яке дівчина відзначає 7 січня.

Український волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула прокоментував скандал навколо Нацвідбору на Євробачення-2026, а саме — бажання Олі Полякової взяти участь у конкурсі, попри заборону.

Українська співачка Христина Соловій з’явилася у вуличній рубриці "Скільки коштує ваш look" блогера Ніколаса Карми. Артистка відверто розповіла про свій стиль, ставлення до брендів та зізналася, що для неї головне в одязі — комфорт і внутрішнє відчуття себе.