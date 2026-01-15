Украинка объехала 15 стран мира: где лучшие условия и самые дешевые цены (фото)

Путешественница, которую зовут Анастасия, за год посетила 15 стран. Больше всего девушке понравились локации за пределами Европы. Будучи там, по ее словам, попадаешь в какой-то совсем другой мир.

Блогерша Анастасия (@nast.anst), не представляющая своей жизни без путешествий, поделилась в TikTok обзором стран, которые посетила в этом году и назвала одну, которая понравилась больше всего. Украинка неожиданно высоко оценила Азербайджан, Оман и Узбекистан. В чем преимущества, — узнавал Фокус.

Самые лучшие страны для жизни

Кувейт — 7 из 10. Кувейт — интересная страна с арабским колоритом, где создается впечатление, будто попал в другой мир. Впрочем, путешественница считает, что больше одного раза сюда не стоит ехать.

Азербайджан — 8 из 10. Идеальное сочетание традиционной восточной культуры и современности. Если Европа больше не удивляет, а в Азию ехать страшно, то Азербайджан станет идеальным вариантом.

Кабо-Верде — 9 из 10. Страна в Африке, которая отлично подходит тем, кому хочется отправиться куда-то в теплые края. Там туристов ждет настоящее лето с теплым океаном, возможностями для серфинга и ощущением полной свободы. Пляжи в этой стране не переполнены отдыхающими, что является еще одним большим бонусом.

Оман — 10 из 10. Анастасия убеждена, что Оман — самая недооцененная страна, где есть абсолютно все — горы, океан, пустыня, ощущение безопасности и спокойствия.

Узбекистан — 10 из 10. Абсолютный фаворит украинки. Города с красивой архитектурой, очень вкусная еда, а цены — доступные. "Узбекистан способен действительно удивлять", — резюмирует блогерша.

Відео дня

Стоимость жизни в Узбекистане

Цены там дешевле, чем в Европе. Арендовать жилье в историческом центре можно за 800 — 1500 грн за ночь. Ужин в хорошем ресторане стоит около 500 — 900 грн на двоих. Порции очень большие и вкусные.

За путешествия поездом между городами надо заплатить от 400 до 1200 гривен. Передвигаться по городу выгодно на такси — в среднем поездка обойдется в 1 — 5 долларов.

"Оман моя любовь! Жила там год, каждую неделю ездили с местными на кемпинг в какое-то новое место", — написала в комментариях одна из участниц обсуждения.

Анастасия в Омане Фото: TikTok

"Блин, а кем вы работаете? Я мечтаю о таких достижениях, но всегда упираюсь в деньги и количество отпускных дней на работе", — поинтересовалась следующая зрительница.

Автор ответила: "Работаю онлайн, но это не отдых. Очень много ответственности, работы в путешествиях. Это только "картинка" в социальных сетях. Вне экрана остается работа 24/7 без выходных".

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ольга Шрамко решилась на интересный эксперимент и отправилась в пешее путешествие из одного областного центра в другой. Девушка детально продумала свой график, маршрут, остановки, а также собрала в дорогу рюкзак со всем необходимым.

Украинка, зарегистрированная в TikTok под ником @katkutushka1, подробно рассказала, какой багаж может вызвать проблемы при прохождении контроля в аэропорту.

Людмила Русина, которая после начала полномасштабного вторжения выехала из Украины в Германию, заявила, что больше не вернется домой. Она начала перечислять преимущества жизни в ЕС, где царит порядок и социальное равенство, а государство поддерживает малообеспеченных людей.