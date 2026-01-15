Українка об'їхала 15 країн світу: де найкращі умови та найдешевші ціни (фото)

Мандрівниця, яку звуть Анастасія, за рік відвідала 15 країн. Найбільше дівчині сподобалися локації за межами Європи. Бувши там, за її словами, потрапляєш в якийсь зовсім інший світ.

Блогерка Анастасія (@nast.anst), яка не уявляє свого життя без подорожей, поділилася в TikTok оглядом країн, які відвідала у цьому році й назвала одну, яка сподобалася найбільше. Українка неочікувано високо оцінила Азербайджан, Оман та Узбекистан. У чому переваги, — дізнавався Фокус.

Найкращі країни для життя

Кувейт — 7 з 10. Кувейт — цікава країна з арабським колоритом, де створюється враження, ніби потрапив в інший світ. Втім, мандрівниця вважає, що більше ніж один раз сюди не варто їхати.

Азербайджан — 8 з 10. Ідеальне поєднання традиційної східної культури і сучасності. Якщо Європа більше не дивує, а в Азію їхати страшно, то Азербайджан стане ідеальним варіантом.

Кабо-Верде — 9 з 10. Країна в Африці, яка чудово підходить тим, кому хочеться відправитися кудись у теплі краї. Там туристів чекає справжнє літо з теплим океаном, можливостями для серфінгу і відчуттям повної свободи. Пляжі у цій країні не переповнені відпочивальниками, що є ще одним великим бонусом.

Оман — 10 з 10. Анастасія переконана, що Оман — найбільш недооцінена країна, де є абсолютно все — гори, океан, пустеля, відчуття безпеки і спокою.

Узбекистан — 10 з 10. Абсолютний фаворит українки. Міста з красивою архітектурою, дуже смачна їжа, а ціни — доступні. "Узбекистан здатний дійсно дивувати", — резюмує блогерка.

Відео дня

Вартість життя в Узбекистані

Ціни там дешевші, аніж в Європі. Орендувати житло в історичному центрі можна за 800 — 1500 грн за ніч. Вечеря у хорошому ресторані коштує близько 500 — 900 грн на двох. Порції дуже великі і смачні.

За подорожі потягом між містами треба заплатити від 400 до 1200 гривні. Пересуватися містом вигідно на таксі — в середньому поїздка обійдеться у 1 — 5 доларів.

"Оман моя любов! Жила там рік, кожного тижня їздили з місцевими на кемпінг в якесь нове місце", — написала в коментарях одна з учасниць обговорення.

Анастасія в Омані Фото: TikTok

"Блін, а ким ви працюєте? Я мрію про такі досягнення, але завжди впираюсь в гроші і кількість відпускних днів на роботі", — поцікавилась наступна глядачка.

Авторка відповіла: "Працюю онлайн, але це не відпочинок. Дуже багато відповідальності, роботи у подорожах. Це лише "картинка" в соціальних мережах. Поза екраном залишається робота 24/7 без вихідних".

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ольга Шрамко наважилась на цікавий експеримент й вирушила у пішу подорож з одного обласного центру до іншого. Дівчина детально продумала свій графік, маршрут, зупинки, а також зібрала в дорогу рюкзак з усім необхідним.

Українка, зареєстрована у TikTok під ніком @katkutushka1, детально розповіла, який багаж може спричинити проблеми під час проходження контролю в аеропорту.

Людмила Русіна, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала з України в Німеччину, заявила, що більше не повернеться додому. Вона почала перераховувати переваги життя в ЄС, де панує порядок та соціальна рівність, а держава підтримує малозабезпечених людей.