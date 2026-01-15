Украинская актриса показала, как живет без отопления в Киеве: "В квартире +13" (фото)

Украинская актриса и звезда фильма "Віддана" Олеся Романова рассказала о сложной ситуации в Киеве после российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

В своем Instagram артистка призналась, что в ее квартире нет ни горячей воды, ни отопления, ни света.

Олеся Романова не теряет оптимизма на фоне блэкаутов в Киеве

Актриса пошутила, что ее греет горячая кровь.

"Самая сложная, по словам Кличко, ситуация в Киеве за последние почти четыре года войны. В моем доме нет отопления, электроэнергии и горячей воды. На улице -13, в квартире +13. Единственный источник освещения — фонари со свечами, единственный источник отопления — моя горячая кровь", — написала Олеся.

В комментариях артистку поддержали украинцы:

"Точно что — моя горячая кровь".

"Таковы наши реалии войны".

"Мда. Ждем лето, хоть тепло будет".

"Желаю успехов на съемках".

Відео дня

Олеся Романова Фото: Instagram

Кто такая Олеся Романова

Актриса Олеся Романова знакома многим украинцам, ведь играла в фильме "Віддана" и сериале "Школа". Она родилась в Беларуси, но в начале полномасштабной войны актриса призналась, что теперь называет своим домом Киев, потому что прожила здесь большую часть жизни.

Около года Романова пробыла в Польше, но впоследствии решила вернуться в Украину ради съемок в фильме "Музыка под бомбами". Впоследствии актриса рассказывала, что проект заморозили из-за нехватки средств.

