Українська акторка показала, як живе без опалення в Києві: "У квартирі +13" (фото)

Українська акторка та зірка фільму "Віддана" Олеся Романова розповіла про складну ситуацію в Києві після російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

У своєму Instagram артистка зізналася, що в її квартирі немає ні гарячої води, ні опалення, ні світла.

Олеся Романова не втрачає оптимізму на фоні блекаутів у Києві

Акторка пожартувала, що її гріє гаряча кров.

"Найскладніша, за словами Кличка, ситуація в Києві за останні майже чотири роки війни. У моєму будинку немає опалення, електроенергії та гарячої води. На вулиці -13, у квартирі +13. Єдине джерело освітлення — ліхтарі зі свічками, єдине джерело опалення — моя гаряча кров", — написала Олеся.

У коментарях артистку підтримали українці:

"Точно що — моя гаряча кров".

"Такі наші реалії війни".

"Мда. Чекаємо літо, хоч тепло буде".

"Бажаю успіхів на зйомках".

Олеся Романова Фото: Instagram

Хто така Олеся Романова

Акторка Олеся Романова знайома багатьом українцям, адже грала у фільмі "Віддана" та серіалі "Школа". Вона народилася в Білорусі, але на початку повномасштабної війни акторка зізналась, що тепер називає своїм домом Київ, бо прожила тут більшу частину життя.

Близько року Романова пробула в Польщі, але згодом вирішила повернутися до України заради знімань у фільмі "Музика під бомбами". Згодом акторка розповідала, що проєкт заморозили через брак коштів.

