Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Блекаут у Києві

Українська акторка показала, як живе без опалення в Києві: "У квартирі +13" (фото)

акторка Олеся Романова показала, як живе без опалення в Києві
Олеся Романова | Фото: Instagram

Українська акторка та зірка фільму "Віддана" Олеся Романова розповіла про складну ситуацію в Києві після російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

У своєму Instagram артистка зізналася, що в її квартирі немає ні гарячої води, ні опалення, ні світла.

Олеся Романова не втрачає оптимізму на фоні блекаутів у Києві

Акторка пожартувала, що її гріє гаряча кров.

"Найскладніша, за словами Кличка, ситуація в Києві за останні майже чотири роки війни. У моєму будинку немає опалення, електроенергії та гарячої води. На вулиці -13, у квартирі +13. Єдине джерело освітлення — ліхтарі зі свічками, єдине джерело опалення — моя гаряча кров", — написала Олеся.

У коментарях артистку підтримали українці:

  • "Точно що — моя гаряча кров".
  • "Такі наші реалії війни".
  • "Мда. Чекаємо літо, хоч тепло буде".
  • "Бажаю успіхів на зйомках".
Олеся Романова
Олеся Романова
Фото: Instagram

Хто така Олеся Романова

Акторка Олеся Романова знайома багатьом українцям, адже грала у фільмі "Віддана" та серіалі "Школа". Вона народилася в Білорусі, але на початку повномасштабної війни акторка зізналась, що тепер називає своїм домом Київ, бо прожила тут більшу частину життя.

Відео дня

Близько року Романова пробула в Польщі, але згодом вирішила повернутися до України заради знімань у фільмі "Музика під бомбами". Згодом акторка розповідала, що проєкт заморозили через брак коштів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, в українській енергетиці планують запровадити режим надзвичайної ситуації через наслідки російських обстрілів та різке погіршення погодних умов.