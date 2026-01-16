Женщина продает собак-охранников за $175 000: чем они особенные (фото)

Компания Svalinn из штата Монтана специализируется на разведении, подготовке и продаже собак-охранников для состоятельных семей. Стоимость одного обученного пса достигает 175 тысяч долларов. По данным финансовых документов, в 2024 году компания получила почти 3 миллиона долларов дохода и была прибыльной.

На ранчо площадью 170 акров (примерно 69 гектаров) недалеко от города Ливингстон одновременно содержат до 46 собак разных пород и помесей. Животные проходят полный цикл подготовки продолжительностью около двух лет, после чего их передают новым владельцам. Обучение охватывает защитные навыки, послушание, социализацию, стабильность поведения, физическую подготовку и адаптацию к семейной жизни, пишет CNBC Make It.

По словам соучредителя и президента компании Ким Грин, ключевое требование к собакам — способность мгновенно переходить от активной защиты к полному послушанию.

"Это должны быть семейные собаки, которые одновременно могут быть задействованы для защиты в случае угрозы", — отмечает она.

Компания не пытается увеличивать объемы продаж за счет качества. Грин подчеркивает, что часто отказывает потенциальным клиентам, если считает, что собака-охранник им не подходит.

"Это не продукт массового спроса", — говорит она.

После передачи собаки клиенту тренер проводит многодневное обучение для семьи Фото: CNBC Make It

Svalinn нанимает тренеров с разным профессиональным бэкграундом, иногда без предварительного опыта работы с собаками. Такой подход, по словам Грин, позволяет приучить животных реагировать на команды разных людей, а не только профессиональных кинологов. После передачи собаки клиенту тренер проводит многодневное обучение для семьи и впоследствии возвращается для проверки адаптации.

Один из клиентов компании, отставной офицер ВВС США и пилот гражданской авиации, отмечает, что выбрал Svalinn из-за сочетания дисциплины и дружественного характера собак. По его словам, пес стал полноценным членом семьи и одновременно обеспечивает контроль большой частной территории.

Основание и развитие компании

Компанию основали в 2005 году в Кении, где она сначала предоставляла услуги по безопасности и сопровождению дипломатов. Идея использования собак-охранников возникла позже и постепенно стала основным направлением деятельности. В 2013 году бизнес перенесли в США, а с 2015 года он полностью сосредоточился на подготовке собак.

Переезд и перезапуск компании потребовали значительных инвестиций, включая перевозку десятков животных и получение новых лицензий. Лишь через несколько лет Svalinn впервые вышла на прибыльность. После развода соучредителей контрольный пакет компании выкупил инвестор, а Грин осталась руководить бизнесом.

Рост спроса на услуги Svalinn связывают с притоком состоятельных жителей в западные штаты США, в частности Монтаны, а также с общим трендом на усиление личной безопасности. В то же время компания не ориентируется на миллиардеров и стремится сохранять ограниченный, "бутиковый" формат работы.

По словам Грин, сейчас бизнес достиг стабильности, а сама она полностью отождествляет себя с компанией.

"Это не просто работа, а образ жизни", — заключает она.

