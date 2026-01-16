Жінка продає собак-охоронців за $175 000: чим вони особливі (фото)

Компанія Svalinn зі штату Монтана спеціалізується на розведенні, підготовці та продажу собак-охоронців для заможних родин. Вартість одного навченого пса сягає 175 тисяч доларів. За даними фінансових документів, у 2024 році компанія отримала майже 3 мільйони доларів доходу та була прибутковою.

На ранчо площею 170 акрів (приблизно 69 гектарів) неподалік міста Лівінгстон одночасно утримують до 46 собак різних порід і помісей. Тварини проходять повний цикл підготовки тривалістю близько двох років, після чого їх передають новим власникам. Навчання охоплює захисні навички, слухняність, соціалізацію, стабільність поведінки, фізичну підготовку та адаптацію до сімейного життя, пише CNBC Make It.

За словами співзасновниці та президентки компанії Кім Ґрін, ключова вимога до собак — здатність миттєво переходити від активного захисту до повної слухняності.

"Це мають бути сімейні собаки, які водночас можуть бути задіяні для захисту в разі загрози", — зазначає вона.

Компанія не намагається збільшувати обсяги продажів за рахунок якості. Ґрін підкреслює, що часто відмовляє потенційним клієнтам, якщо вважає, що собака-охоронець їм не підходить.

"Це не продукт масового попиту", — каже вона.

Після передачі собаки клієнту тренер проводить кількаденне навчання для родини Фото: CNBC Make It

Svalinn наймає тренерів із різним професійним бекграундом, інколи без попереднього досвіду роботи з собаками. Такий підхід, за словами Ґрін, дозволяє привчити тварин реагувати на команди різних людей, а не лише професійних кінологів. Після передачі собаки клієнту тренер проводить кількаденне навчання для родини та згодом повертається для перевірки адаптації.

Один із клієнтів компанії, відставний офіцер ВПС США та пілот цивільної авіації, зазначає, що обрав Svalinn через поєднання дисципліни та дружнього характеру собак. За його словами, пес став повноцінним членом сім’ї та водночас забезпечує контроль великої приватної території.

Заснування та розвиток компанії

Компанію заснували у 2005 році в Кенії, де вона спочатку надавала послуги з безпеки та супроводу дипломатів. Ідея використання собак-охоронців виникла пізніше й поступово стала основним напрямом діяльності. У 2013 році бізнес перенесли до США, а з 2015 року він повністю зосередився на підготовці собак.

Переїзд і перезапуск компанії потребували значних інвестицій, включно з перевезенням десятків тварин і отриманням нових ліцензій. Лише через кілька років Svalinn уперше вийшла на прибутковість. Після розлучення співзасновників контрольний пакет компанії викупив інвестор, а Ґрін залишилася керувати бізнесом.

Зростання попиту на послуги Svalinn пов’язують із припливом заможних мешканців до західних штатів США, зокрема Монтани, а також із загальним трендом на посилення особистої безпеки. Водночас компанія не орієнтується на мільярдерів і прагне зберігати обмежений, "бутиковий" формат роботи.

За словами Ґрін, нині бізнес досяг стабільності, а сама вона повністю ототожнює себе з компанією.

"Це не просто робота, а спосіб життя", — підсумовує вона.

