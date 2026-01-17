Женщина сравнила цены в Аргентине и Украине: "Хорошо там, где нас нет"

Женщина, которая переехала из Польши в Аргентину, рассказала о стоимости продуктов в этой стране. По ее словам, цены близки к украинским, но речь идет о провинциальных городках, в частности Мар дель Плати.

Украинка завела блог в социальных сетях, чтобы поделиться с подписчиками собственным опытом эмиграции. В одном из видео, опубликованных в TikTok, она показала ценник в продуктовом магазине. Фокус обратил на это внимание.

"Распаковка продуктов из аргентинской лавки с ценами. Цены на овощи и фрукты здесь классные", — делится автор видео.

Цены в Аргентине

Пучок рукколы — 250 песо (7 грн);

Авокадо — 1800 песо (52 грн / 2 шт.);

2,5 кг апельсинов — 2500 песо (72 грн / 2,5 кг);

1,5 кг домашних томатов за 150 песо (44 грн);

2 манго — 3000 песо (87 грн / 2 шт.);

Половинка ананаса — 2500 песо (72 грн);

Украинка проанализировала цены Фото: TikTok

2 баклажана — 620 песо (18 грн/2 шт);

Перец — 1100 песо (32 грн/700 г);

Болгарский перец — 340 песо (9,50 грн/1 шт.);

Домашние салаты — 1300 песо (38 грн/2 шт.);

4 огурца — 650 песо (19 грн);

Домашние нектарины — 270 песо (79 грн/1,5 кг);

1 кг моркови за 1000 песо (29 грн).

Что пишут люди?

Зрители в комментариях начали интересоваться уровнем заработных плат, чтобы сравнить с Украиной.

"Заработные платы низкие по сравнению со стоимостью жизни, средняя ~600-1000$, в идеале иметь удаленную работу. В Буэнос-Айресе от $500 нужно платить за студию/однокомнатную квартиру, можно найти в неплохих районах. В Мар дель Плате можно и от $350", — делится автор обзора.

"Хорошо там, где нас нет", — подытожила одна из зрительниц.

