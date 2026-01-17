Женщина сравнила цены в Аргентине и Украине: "Хорошо там, где нас нет"
Женщина, которая переехала из Польши в Аргентину, рассказала о стоимости продуктов в этой стране. По ее словам, цены близки к украинским, но речь идет о провинциальных городках, в частности Мар дель Плати.
Украинка завела блог в социальных сетях, чтобы поделиться с подписчиками собственным опытом эмиграции. В одном из видео, опубликованных в TikTok, она показала ценник в продуктовом магазине. Фокус обратил на это внимание.
"Распаковка продуктов из аргентинской лавки с ценами. Цены на овощи и фрукты здесь классные", — делится автор видео.
Цены в Аргентине
- Пучок рукколы — 250 песо (7 грн);
- Авокадо — 1800 песо (52 грн / 2 шт.);
- 2,5 кг апельсинов — 2500 песо (72 грн / 2,5 кг);
- 1,5 кг домашних томатов за 150 песо (44 грн);
- 2 манго — 3000 песо (87 грн / 2 шт.);
- Половинка ананаса — 2500 песо (72 грн);
- 2 баклажана — 620 песо (18 грн/2 шт);
- Перец — 1100 песо (32 грн/700 г);
- Болгарский перец — 340 песо (9,50 грн/1 шт.);
- Домашние салаты — 1300 песо (38 грн/2 шт.);
- 4 огурца — 650 песо (19 грн);
- Домашние нектарины — 270 песо (79 грн/1,5 кг);
- 1 кг моркови за 1000 песо (29 грн).
Что пишут люди?
Зрители в комментариях начали интересоваться уровнем заработных плат, чтобы сравнить с Украиной.
"Заработные платы низкие по сравнению со стоимостью жизни, средняя ~600-1000$, в идеале иметь удаленную работу. В Буэнос-Айресе от $500 нужно платить за студию/однокомнатную квартиру, можно найти в неплохих районах. В Мар дель Плате можно и от $350", — делится автор обзора.
"Хорошо там, где нас нет", — подытожила одна из зрительниц.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Блогер и предпринимательница София провела собственный эксперимент, сравнив цены на продукты в украинских и польских магазинах. После подсчетов она была искренне поражена существенной разницей в стоимости товаров.
- Между тем украинка Ирина Каленская обратила внимание на другой аспект — качество соли в супермаркетах. По ее наблюдениям, большинство продукции на полках имеет турецкое происхождение, однако ее качество часто не соответствует ожиданиям потребителей.
А 34-летняя жительница британского Саутгемптона Рэйчел Баучер во время обычного шопинга в супермаркете Costco неожиданно наткнулась на настоящую "находку" среди товаров премиум-класса.