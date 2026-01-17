Жінка порівняла ціни в Аргентині та Україні: "Добре там, де нас немає"

Жінка, яка переїхала з Польщі в Аргентину, розповіла про вартість продуктів у цій країні. За її словами, ціни близькі до українських, але мовиться про провінційні містечка, зокрема Мар дель Платі.

Українка завела блог в соціальних мережах, щоб поділитися з підписниками власним досвідом еміграції. В одному з відео, опублікованих у TikTok, вона показала цінник у продуктовій крамниці. Фокус звернув на це увагу.

"Розпаковування продуктів з аргентинської лавки з цінами. Ціни на овочі та фрукти тут класні", — ділиться авторка відео.

Ціни в Аргентині

Пучок руколи — 250 песо (7 грн);

Авокадо — 1800 песо (52 грн / 2 шт.);

2,5 кг апельсинів — 2500 песо (72 грн/2,5 кг);

1,5 кг домашніх томатів за 150 песо (44 грн);

2 манго — 3000 песо (87 грн/2 шт.);

Половинка ананаса — 2500 песо (72 грн);

Українка проаналізувала ціни Фото: TikTok

2 баклажани – 620 песо (18 грн/2 шт.);

Перець — 1100 песо (32 грн/700 г);

Болгарський перець — 340 песо (9,50 грн/1 шт.);

Домашні салати — 1300 песо (38 грн/2 шт.);

4 огірки — 650 песо (19 грн);

Домашні нектарини — 270 песо (79 грн/1,5 кг);

1 кг моркви за 1000 песо (29 грн).

Що пишуть люди?

Глядачі у коментарях почали цікавитися рівнем заробітних плат, щоб порівняти з Україною.

"Заробітні плати низькі порівняно з вартістю життя, середня ~600-1000$, в ідеалі мати віддалену роботу. У Буенос-Айресі від $500 потрібно платити за студію/однокімнатну квартиру, можна знайти в непоганих районах. В Мар дель Платі можна і від $350", — ділиться авторка огляду.

"Добре там, де нас нема", — підсумувала одна з глядачок.

