Моника Беллуччи стала главной звездой гала-вечера во Франции (фото)

Гала-вечер по случаю 200-летия газеты Le Figaro в Гран-Пале стал одним из самых ярких светских событий января в Париже. Несмотря на присутствие ведущих политиков, бизнесменов и деятелей культуры, именно актриса Моника Беллуччи стала безоговорочным центром внимания этого вечера.

Празднование состоялось во вторник, 13 января, накануне открытия масштабной выставки, посвященной двум столетиям истории издания. Появление итальянской актрисы под стеклянным нефом Гран-Пале мгновенно приковало взгляды гостей и фотографов, добавив событию особого шарма и элегантности, пишет французское издание Voici.

Моника Беллуччи во Франции Фото: Instagram

Беллуччи, которая давно считается символом европейской женственности и утонченного стиля, органично вписалась в атмосферу вечера, где соединились журналистика, литература, искусство и власть. Ее присутствие подчеркнуло культурное измерение юбилея и превратило официальное празднование в событие высокого светского уровня.

Відео дня

На протяжении вечера звучали тексты великих авторов, связанных с историей Le Figaro, в исполнении Фабриса Лукини. Среди гостей также были философы, писатели, политические деятели и представители крупного бизнеса, однако именно образ Моники Беллуччи стал эмоциональным и визуальным акцентом вечера.

Моника Беллуччи на гала-вечере во Франции Фото: Instagram

Юбилей в Гран-Пале продемонстрировал, что Le Figaro и спустя 200 лет остается местом пересечения идей, влияния и культуры, а присутствие Моники Беллуччи в этот вечер стало символом неизменной привлекательности газеты для светской и интеллектуальной элиты.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Моника Беллуччи впервые высказалась о разрыве с Тимом Бертоном.

Актриса показала своих дочерей.

Кроме того, Фокус публиковал подборку ее самых ярких образов. Посмотрите, как с годами менялись прическа, макияж и красота Моники Беллуччи.