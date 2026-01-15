Моніка Беллуччі стала головною зіркою гала-вечора у Франції (фото)

Гала-вечір з нагоди 200-річчя газети Le Figaro у Гран-Пале став однією з найяскравіших світських подій січня в Парижі. Попри присутність провідних політиків, бізнесменів і діячів культури, саме акторка Моніка Беллуччі стала беззаперечним центром уваги цього вечора.

Святкування відбулося у вівторок, 13 січня, напередодні відкриття масштабної виставки, присвяченої двом століттям історії видання. Поява італійської акторки під скляним нефом Гран-Пале миттєво прикувала погляди гостей і фотографів, додавши події особливого шарму та елегантності, пише французьке видання Voici.

Моніка Беллуччі у Франції Фото: Instagram

Беллуччі, яка давно вважається символом європейської жіночності та витонченого стилю, органічно вписалася в атмосферу вечора, де поєдналися журналістика, література, мистецтво і влада. Її присутність підкреслила культурний вимір ювілею та перетворила офіційне святкування на подію високого світського рівня.

Протягом вечора звучали тексти великих авторів, пов’язаних з історією Le Figaro, у виконанні Фабріса Лукіні. Серед гостей також були філософи, письменники, політичні діячі та представники великого бізнесу, однак саме образ Моніки Беллуччі став емоційним і візуальним акцентом вечора.

Моніка Беллуччі на гала-вечорі у Франції Фото: Instagram

Ювілей у Гран-Пале продемонстрував, що Le Figaro і через 200 років залишається місцем перетину ідей, впливу та культури, а присутність Моніки Беллуччі цього вечора стала символом незмінної привабливості газети для світської та інтелектуальної еліти.

