Копия мамы: Ким Кардашьян показала, как выглядит ее 8-летняя дочь (фото)

Светская львица и бизнесвумен поделилась новыми фотографиями своей дочери Чикаго по случаю ее дня рождения. Девочке исполнилось восемь лет.

В заметке Ким Кардашьян трогательно обратилась к дочери в Instagram, отметив, что не может поверить, как быстро проходит время. Она написала, что Чикаго приносит в их жизнь много смеха, радости и энергии, и призналась ей в безграничной любви.

Дочь Ким Кардашьян — Чикаго Фото: Instagram

"С днем рождения, моя сладкая девочка Чикаго! Восемь лет — это уже так много. Куда делось время? Ты приносишь в наш мир столько смеха и веселья. Я так сильно тебя люблю, моя особенная Чи-Чи", — написала звезда.

Дочь Ким Кардашьян — Чикаго Фото: Instagram

Реакции людей

Поклонники отметили, что девочка заметно подросла и с каждым годом становится все более похожей на свою знаменитую маму:

"Мамина близняшка";

"Она такая милая";

"Я не могу этого доказать, но знаю, что она любимица";

"Такая кукла";

"Она такая красивая. Ангельское лицо похоже на твое";

"Она такая красивая";

"Она, без сомнения, унаследовала свою красоту от мамы".

