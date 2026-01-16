Копия мамы: Ким Кардашьян показала, как выглядит ее 8-летняя дочь (фото)
Светская львица и бизнесвумен поделилась новыми фотографиями своей дочери Чикаго по случаю ее дня рождения. Девочке исполнилось восемь лет.
В заметке Ким Кардашьян трогательно обратилась к дочери в Instagram, отметив, что не может поверить, как быстро проходит время. Она написала, что Чикаго приносит в их жизнь много смеха, радости и энергии, и призналась ей в безграничной любви.
"С днем рождения, моя сладкая девочка Чикаго! Восемь лет — это уже так много. Куда делось время? Ты приносишь в наш мир столько смеха и веселья. Я так сильно тебя люблю, моя особенная Чи-Чи", — написала звезда.
Реакции людей
Поклонники отметили, что девочка заметно подросла и с каждым годом становится все более похожей на свою знаменитую маму:
- "Мамина близняшка";
- "Она такая милая";
- "Я не могу этого доказать, но знаю, что она любимица";
- "Такая кукла";
- "Она такая красивая. Ангельское лицо похоже на твое";
- "Она такая красивая";
- "Она, без сомнения, унаследовала свою красоту от мамы".
