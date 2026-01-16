Підтримайте нас RU
Копія мами: Кім Кардаш'ян показала, який вигляд має її 8-річна донька (фото)

Кім Кардаш'ян дочка
Кім Кардаш'ян і її дочка Чикаго | Фото: Instagram

Світська левиця та бізнесвумен поділилася новими світлинами своєї доньки Чикаго з нагоди її дня народження. Дівчинці виповнилося вісім років.

У дописі Кім Кардаш'ян зворушливо звернулася до доньки в Instagram, зазначивши, що не може повірити, як швидко минає час. Вона написала, що Чикаго приносить у їхнє життя багато сміху, радості та енергії, і зізналася їй у безмежній любові.

дочка Кім Кардаш'ян
Дочка Кім Кардаш'ян — Чикаго
Фото: Instagram

"З днем народження, моя солодка дівчинко Чикаго! Вісім років — це вже так багато. Куди подівся час? Ти приносиш у наш світ стільки сміху й веселощів. Я так сильно тебе люблю, моя особлива Чі-Чі", — написала зірка.

як виглядають діти Кім Кардаш'ян
Дочка Кім Кардаш'ян — Чикаго
Фото: Instagram

Реакції людей

Шанувальники відзначили, що дівчинка помітно підросла і з кожним роком стає все більш схожою на свою знамениту маму:

  • "Мамина близнючка";
  • "Вона така мила";
  • "Я не можу цього довести, але знаю, що вона улюблениця";
  • "Така лялька";
  • "Вона така красива. Ангельське обличчя схоже на твоє";
  • "Вона така гарна";
  • "Вона, без сумніву, успадкувала свою красу від мами".
