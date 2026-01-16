Шона Пенна "поймали" на свидании с младшей на 34 года актрисой (фото)

65-летнего американского актера и режиссера Шона Пенна, который активно поддерживает Украину, заметили на свидании с младшей на 34 года актрисой из Молдовы Валерией Ников.

Пара вместе около полутора лет. А накануне их "поймали" папарацци на романтическом свидании в Санта-Монике, США. Об этом пишет People.

Шон Пенн и Валерия Ников на свидании

Бывший муж Мадонны был одет в костюм и белую рубашку. А его гораздо более молодая избранница появилась посреди зимы в черном образе. Они прогуливались по городу, держась за руки.

Шону и Валерии начали приписывать роман еще в сентябре 2024 года. Они не комментировали домыслы в сети, а в ноябре Пенн и Ников официально подтвердили свои отношения. Они появились на Международном кинофестивале в Марракеше.

Шон Пенн и Валерия Ников Фото: Backgrid

Личная жизнь Шона Пенна

Роман режиссера с моделью родом из Молдовы завязался через два года после его развода с Лейлой Джордж. Они были женаты всего год.

Відео дня

Впоследствии Пенн закрутил роман с украинкой Ольгой Коротяевой, с которой даже посещал мероприятие в Киеве. Впрочем, через несколько месяцев его замечали в компании актрисы Натали Келли, а еще через некоторое время — уже с Ников.

А еще раньше режиссер был женат на Мадонне.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шон Пенн дебютировал на красной дорожке с молдавской моделью Валерией Ников.

Актеру приписывали роман с актрисой Натали Келли.

Также Фокус писал о романтических отношениях Пенна с украинкой Ольгой Коротяевой.