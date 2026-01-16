Шона Пенна "зловили" на побаченні з молодшою на 34 роки акторкою (фото)

65-річного американського актора та режисера Шона Пенна, який активно підтримує Україну, помітили на побаченні з молодшою на 34 роки акторкою з Молдови Валерією Ніков.

Пара разом близько півтора року. А напередодні їх "зловили" папараці на романтичному побаченні в Санта-Моніці, США. Про це пише People.

Шон Пенн та Валерія Ніков на побаченні

Колишній чоловік Мадонни був одягнений у костюм та білу сорочку. А його набагато молодша обраниця зʼявилася посеред зими в чорному образі. Вони прогулювались містом, тримаючись за руки.

Шону та Валерії почали приписувати роман ще у вересні 2024 року. Вони не коментували домисли в мережі, а в листопаді Пенн та Ніков офіційно підтвердили свої стосунки. Вони зʼявилися на Міжнародному кінофестивалі в Марракеші.

Шон Пенн та Валерія Ніков Фото: Backgrid

Особисте життя Шона Пенна

Роман режисера з моделлю родом з Молдови зав’язався через два роки після його розлучення з Лейлою Джордж. Вони були одружені лише рік.

Згодом Пенн закрутив роман з українкою Ольгою Коротяєвою, з якою навіть відвідував захід у Києві. Втім, за кілька місяців його помічали в компанії акторки Наталі Келлі, а ще через певний час — уже з Ніков.

А ще раніше режисер був одружений з Мадонною.

