"Это было убийство": эксперт раскрыл неизвестные детали смерти Курта Кобейна (фото)

Американский эксперт-криминалист в отставке Браян Бернетт считает, что дело о смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна следует возобновить. Он убежден, что все имеющиеся доказательства свидетельствуют в пользу другой версии событий.

Господин Бернетт считает, что единственной версией событий является убийство культового исполнителя, которое подстроили под самоубийство. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

Эксперт-криминалист отметил в своем отчете, опубликованном в международном научном журнале по судебной экспертизе, что после выстрела тело Кобейна было перемещено убийцей или убийцами. Лишь затем неизвестные оставили поддельную предсмертную записку.

"В случае с Кобейном происходит слишком много всего — от инъекции героина до выстрела из ружья и последующей кровопотери, и я считаю, что это произошло в доме, а затем тело перенесли в оранжерею, и все — тело, место происшествия и ружье — было подстроено так, чтобы выглядело как самоубийство", — подчеркивает эксперт.

Господин Бернетт добавляет, что на месте событий полицейские допустили ряд серьезных ошибок. Например, на месте не было эксперта по анализу следов крови, который бы заметил очень странное расположение пятен на теле погибшего музыканта и в помещении, потому что вероятно такого специалиста "просто не было".

Как смерть военного и футболиста имеют отношение к делу Кобейна

Сам эксперт говорит, что за 30-летний опыт работы он имел две похожие истории — смерть полковника армии США Джеймса Сабоу в январе 1991 и гибель 17-летнего футболиста Билли Джо Джонсона-младшего в 2008-м. Он указывает на сходство случаев — власти официально считают эти случаи суицидом, но доказательства и свидетельства родственников говорят об обратном.

В случае с полковником Сабоу, семья покойного настаивает, что тот был убит из-за намерений раскрыть военные тайны США. Поэтому военного нашли с простреленным черепом и ружьем, которое пытались обставить как самоубийство, но экспертиза обнаружила удар тупым предметом по голове, который пытались скрыть выстрелом в голову.

Смерть музыканта очень похожа на другие два загадочных случая Фото: NME

Дело футболиста Джонсона-младшего тоже имеет сходство — юноша погиб от ранения из ружья во время остановки полицией. Официально власти заявили о том, что молодой человек сам нанес себе смертельный выстрел, а суд признал причиной смерти "несчастный случай".

Зато господин Бернетт утверждает, что стрельба в отношении 17-летнего парня была инсценирована, тело покойного дважды перемещали, а на месте оставили любовную записку с кровью, вероятно, нападавшего. Эксперт убежден, что на самом деле произошло линчевание, которое "пытаются скрыть".

Дело Кобейна хотят возобновить?

Именно благодаря аналогичным случаям с двумя вышеупомянутыми историями, эксперт-криминалист убежден, что причиной смерти Курта Кобейна является убийство, а введение героина и выстрел были попыткой инсценировки под самоубийство.

"Эти дела имеют поразительное судебно-экспертное и следственное сходство со случаем Курта Кобейна. Методология Браяна [Бернетта] была скрупулезной, дисциплинированной и бескомпромиссной в работе с физическими доказательствами. Нас поразила его способность сочетать пространственную, почти художественную реконструкцию со строгой наукой — каждый вывод основывается на измеряемых данных", — сказала глава проекта "Who Killed Kurt?" Мишель Уилкинс, который профинансировал независимое расследование.

Браян Бернетт считает смерть Кобейна убийством, а не суицидом Фото: The Sun

Сейчас, как пишут журналисты, участники проекта призывают власти изменить причину смерти Курта Кобейна на "неопределенную". Исходя из этого, они требуют возобновить расследование по поводу обстоятельств гибели смерти музыканта.

