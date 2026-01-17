"Це було вбивство": експерт розкрив невідомі деталі смерті Курта Кобейна (фото)

Американський експерт-криміналіст у відставці Браян Бернетт вважає, що справу про смерть лідера гурта Nirvana Курта Кобейна слід поновити. Він переконаний, що всі наявні докази свідчать на користь другої версії подій.

Пан Бернетт вважає, що єдиною версією подій є вбивство культового виконавця, яке підлаштували під самогубство. Про це він розповів у інтерв'ю The Sun.

Експерт-криміналіст відзначив у своєму звіті, опублікованому у міжнародному науковому журналі з судової експертизи, що після пострілу тіло Кобейна було переміщене вбивцею або вбивцями. Лише потім невідомі залишили підробну передсмертну записку.

"У випадку з Кобейном відбувається надто багато всього — від ін’єкції героїну до пострілу з рушниці та подальшої крововтрати.Я вважаю, що це сталося в будинку, а потім тіло перенесли до оранжереї, і все — тіло, місце події та рушницю — було підлаштовано так, щоб виглядало як самогубство", — підкреслює експерт.

Відео дня

Пан Бернетт додає, що на місці подій поліцейські припустилися низки серйозних помилок. Наприклад, на місці не було експерта з аналізу слідів крові, який би помітив дуже дивне розташування плям на тілі загиблого музиканта та в приміщенні, бо ймовірно такого фахівця "просто не було".

Як смерть військового і футболіста мають стосунок до справи Кобейна

Сам експерт каже, що за 30-річний досвід роботи він мав дві схожі історії — смерть полковника армії США Джеймса Сабоу в січні 1991 та загибель 17-річного футболіста Біллі Джо Джонсона-молодшого в 2008-му. Він вказує на подібність випадків — влада офіційно вважає ці випадки суїцидом, але докази та свідчення родичів говорять про протилежне.

У випадку з полковником Сабоу, родина покійного наполягає, що той був убитий через наміри розкрити військові таємниці США. Тому військовика знайшли з простреленим черепом і рушницею, яке намагалися обставити як самогубство, та експертиза виявила удар тупим предметом по голові, який намагалися приховати пострілом у голову.

Смерть музиканта дуже схожа на інші два загадкові випадки Фото: NME

Справа футболіста Джонсона-молодшого теж має схожість — юнак загинув від поранення з рушниці під час зупинки поліцією. Офіційно влада заявила про те, що молодик сам завдав собі смертельного пострілу, а суд визнав причиною смерті "нещасний випадок".

Натомість пан Бернетт стверджує, що стрілянина щодо 17-річного хлопця була інсценована, тіло покійного двічі переміщували, а на місці залишили любовну записку з кров’ю, ймовірно, нападника. Експерт переконаний, що насправді сталося лінчування, яке "намагаються приховати".

Справу Кобейна хочуть поновити?

Саме завдяки аналогічним випадкам з двома вищезгаданими історіями, експерт-криміналіст переконаний, що причиною смерті Курта Кобейна є вбивство, а введення героїну та постріл були спробою інсценування під самогубство.

"Ці справи мають разючу судово-експертну та слідчу схожість із випадком Курта Кобейна. Методологія Браяна [Бернетта] була скрупульозною, дисциплінованою та безкомпромісною у роботі з фізичними доказами. Нас вразила його здатність поєднувати просторову, майже художню реконструкцію з суворою наукою — кожен висновок ґрунтується на вимірюваних даних", — сказала очільниця проєкту "Who Killed Kurt?" Мішель Вілкінс, який профінансував незалежне розслідування.

Браян Бернетт вважає смерть Кобейна вбивством, а не суїцидом Фото: The Sun

Наразі, як пишуть журналісти, учасники проєкту закликають владу змінити причину смерті Курта Кобейна на "невизначену". Виходячи з цього, вони вимагають поновити розслідування щодо обставин загибелі смерті музиканта.

Раніше Фокус розповідав про те, що вдову Кобейна викликали на поліграф щодо обставин смерті чоловіка. Письменник Ян Гальперін веде розслідування про загибель соліста гурту "Nirvana" із середини 90-х років і у своїй новій книзі він збирається довести, що це було навмисне вбивство.

Згодом стало відомо, що дочка музиканта стала мамою через 30 років з дня смерті батька. Френсіс Бін Кобейн повідомила, що в неї народився син, якого назвали Роніном.