"Я ничего не планировала": актриса Бабенко впервые раскрыла роман с популярным ютубером
Украинская актриса Наталья Бабенко впервые рассказала о своих романтических отношениях с автором YouTube-канала "ЧУШ" Степаном Ераносяном. По ее словам, их любовь началась с дружбы.
О своей личной жизни Наталья Бабенко рассказала в интервью Алине Доротюк, которое вышло 19 января. Интервьюерка отметила, что неоднократно видела актрису с автором канала "ЧУШ".
Наталья Бабенко подтвердила, что Степан Ераносян — ее возлюбленный. Она рассказала, что их отношения начались с дружбы и продолжаются уже 3 года, а познакомились они еще во время учебы.
"Мы же из одной сферы. Сначала где-то на велосипедах вместе покатались", — вспомнила актриса.
Когда она хотела начать вести YouTube-канал, спросила у Степана совета, и тот пригласил ее на встречу и помог реализовать идеи.
"На тот момент у нас еще ничего не было, но как-то потом оно закрутилось. Это тот случай, когда ты смотришь на поступки человека, на отношение, и жизнь сама собой складывается. Я ничего не планировала", — рассказала Наталья.
По ее словам, Степан покорил ее своей искренностью, щедростью, бескорыстием и ответственностью.
"Он как человек — это образец, пример. То есть его человеческие качества, не как любимого человека, а просто как человека, очень на высоком уровне. Он никогда не будет выставлять это в социальные сети, но он как увидит бабушку — может купить ей продукты, увидел какого-то бедного дедушку — пойдет сам насобирает продуктов и подарит пакет. Когда он просто видит, что человеку нужна помощь — он бескорыстно это сделает", — сказала актриса и добавила, что ее возлюбленный также регулярно проводит сборы для Вооруженных сил Украины.
