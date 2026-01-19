"Я ничего не планировала": актриса Бабенко впервые раскрыла роман с популярным ютубером

Украинская актриса Наталья Бабенко впервые рассказала о своих романтических отношениях с автором YouTube-канала "ЧУШ" Степаном Ераносяном. По ее словам, их любовь началась с дружбы.

О своей личной жизни Наталья Бабенко рассказала в интервью Алине Доротюк, которое вышло 19 января. Интервьюерка отметила, что неоднократно видела актрису с автором канала "ЧУШ".

Наталья Бабенко подтвердила, что Степан Ераносян — ее возлюбленный. Она рассказала, что их отношения начались с дружбы и продолжаются уже 3 года, а познакомились они еще во время учебы.

"Мы же из одной сферы. Сначала где-то на велосипедах вместе покатались", — вспомнила актриса.

Когда она хотела начать вести YouTube-канал, спросила у Степана совета, и тот пригласил ее на встречу и помог реализовать идеи.

"На тот момент у нас еще ничего не было, но как-то потом оно закрутилось. Это тот случай, когда ты смотришь на поступки человека, на отношение, и жизнь сама собой складывается. Я ничего не планировала", — рассказала Наталья.

Відео дня

Актриса Бабенко рассказала об отношениях с автором канала "ЧУШ" Ераносяном Фото: Facebook

По ее словам, Степан покорил ее своей искренностью, щедростью, бескорыстием и ответственностью.

"Он как человек — это образец, пример. То есть его человеческие качества, не как любимого человека, а просто как человека, очень на высоком уровне. Он никогда не будет выставлять это в социальные сети, но он как увидит бабушку — может купить ей продукты, увидел какого-то бедного дедушку — пойдет сам насобирает продуктов и подарит пакет. Когда он просто видит, что человеку нужна помощь — он бескорыстно это сделает", — сказала актриса и добавила, что ее возлюбленный также регулярно проводит сборы для Вооруженных сил Украины.

Наталья Бабенко рассказала об отношениях со Степаном Ераносяном. На видео с 1:17:10.

Напомним, 16 января Фокус рассказывал, что украинская актриса Ирина Кудашова удивила сеть неожиданным подарком от любимого. Бойфренд подарил ей так называемое "promise ring" (кольцо-обещание), которое является символом серьезных намерений, однако еще без официальной помолвки.

Также 16 января СМИ писали, что украинский актер и герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк "засветился" вместе с популярной актрисой Еленой Светлицкой.