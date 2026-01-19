"Я нічого не планувала": акторка Бабенко вперше розкрила роман із популярним ютубером
Українська акторка Наталія Бабенко вперше розповіла про свої романтичні стосунки з автором YouTube-каналу "ЧУШ" Степаном Єраносяном. За її словами, їхнє кохання почалося з дружби.
Про своє особисте життя Наталія Бабенко розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, що вийшло 19 січня. Інтерв'юерка зазначила, що неодноразово бачила акторку з автором каналу "ЧУШ".
Наталія Бабенко підтвердила, що Степан Єраносян — її коханий. Вона розповіла, що їхні стосунки почалися з дружби та тривають уже 3 роки, а познайомилися вони ще під час навчання.
"Ми ж з однієї сфери. Спочатку десь на велосипедах разом покаталися", — пригадала акторка.
Коли вона хотіла почати вести YouTube-канал, спитала у Степана поради, і той запросив її на зустріч та допоміг реалізувати ідеї.
"На той момент у нас іще нічого не було, але якось потім воно закрутилося. Це той випадок, коли ти дивишся на вчинки людини, на ставлення, і життя само собою складається. Я нічого не планувала", — розповіла Наталія.
За її словами, Степан підкорив її своєю щирістю, щедрістю, безкорисливістю та відповідальністю.
"Він як людина — це взірець, приклад. Тобто його людські якості, не як коханої людини, а просто як людини, дуже на високому рівні. Він ніколи не буде виставляти це в соціальні мережі, але він як побачить бабусю — може купити їй продукти, побачив якогось бідного дідуся — піде сам назбирає продуктів і подарує пакет. Коли він просто бачить, що людині потрібна допомога — він безкорисливо це зробить", — сказала акторка і додала, що її коханий також регулярно робить збори для Збройних сил України.
