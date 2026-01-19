"Жизнь с нуля": Валерий Жидков признался, куда уехал из Украины и почему покинул "Квартал 95"

Ведущий и бывший автор сценариев для "Квартала 95" Валерий Жидков признался, почему прекратил сотрудничество со студией и где живет после выезда из Украины.

Сценарист в интервью YouTube-каналу "Kate ГОВОРИТ" объяснил, почему попрощался с "Кварталом 95" и при чем здесь выборы 2019 года.

Почему Жидков ушел из "Квартала"

По словам юмориста, переломным моментом для него стал Майдан и начало российского вторжения 2014 года.

"Все, что мы делали до определенного времени, нам действительно нравилось, и нам казалось, что мы делаем что-то хорошее. Потом в какой-то момент оно мне начало не нравиться. Это была и причина, по которой я по сути перестал работать в "Квартале". До 14 года шутки о политике были невинные... Я в этом конфликте перестал видеть основу для юмора", — говорит Валерий.

В частности, ведущий вспомнил 2019 год, когда его бывший коллега Владимир Зеленский стал президентом Украины. Тогда же у Жидкова закончился контракт и он решил не продолжать сотрудничество, хотя продолжал работать над другими проектами компании, в частности "Женским кварталом".

В прошлом году "Тамбовский волк" без публичных заявлений переехал в США, где заново строит карьеру юмориста.

"Это абсолютно новая жизнь, причем жизнь с нуля. Это с творческого нуля и финансового. Надо работать, продолжать, надо адаптироваться", — рассказали супруги Жидковы, которые воспитывают двух дочерей.

Кто такой Валерий Жидков

Жидков (известный как "Тамбовский волк") работал в студии "Квартал 95" около 20 лет. Он родился в российском городе Тамбов.

Валерий — сценарист многих телевизионных проектов, ведущий программ "Вечерний Киев" и "ЧистоNews". Жидков часто выступал с авторскими номерами в шоу "Вечерний Квартал". Вместе с Владимиром Зеленским он программу "Пороблено в Украине".

В 2022 году Валерий осудил российское вторжение, получил украинское гражданство, а затем на какое-то время исчез из публичного пространства. В феврале 2025 года Евгений Кошевой рассказал, что его коллега без предупреждения уехал из Украины.

Из соцсетей жены комика стало известно, что они с дочерьми живут в Штатах.

