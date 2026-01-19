"Життя з нуля": Валерій Жидков зізнався, куди виїхав з України та чому покинув "Квартал 95"

Ведучий та колишній автор сценаріїв для "Кварталу 95" Валерій Жидков зізнався, чому припинив співпрацю зі студією та де живе після виїзду з України.

Сценарист в інтерв’ю YouTube-каналу "Kate ГОВОРИТЬ" пояснив, чому попрощався з "Кварталом 95" і при чому тут вибори 2019 року.

Чому Жидков пішов з "Кварталу"

За словами гумориста, переломним моментом для нього став Майдан та початок російського вторгнення 2014 року.

"Все, що ми робили до певного часу, нам дійсно подобалося, і нам здавалося, що ми робимо щось хороше. Потім в якийсь момент воно мені почало не подобатися. Це була і причина, через яку я по суті перестав працювати в "Кварталі". До 14 року жарти про політику були невинні… Я в цьому конфлікті перестав бачити основу для гумору", — каже Валерій.

Зокрема, ведучий згадав 2019 рік, коли його колишній колега Володимир Зеленський став президентом України. Тоді ж у Жидкова закінчився контракт і він вирішив не продовжувати співпрацю, хоча продовжував працювати над іншими проєктами компанії, зокрема "Жіночим кварталом".

Відео дня

Минулого року "Тамбовський вовк" без публічних заяв переїхав до США, де заново будує карʼєру гумориста.

"Це абсолютно нове життя, причому життя з нуля. Це з творчого нуля і фінансового. Треба працювати, продовжувати, треба адаптуватися", — розповіло подружжя Жидкових, яке виховує двох доньок.

Валерій Жидков з дружиною Фото: YouTube

Хто такий Валерій Жидков

Жидков (відомий як "Тамбовський вовк") працював у студії "Квартал 95" близько 20 років. Він народився в російському місті Тамбов.

Валерій — сценарист багатьох телевізійних проєктів, ведучий програм "Вечірній Київ" та "ЧистоNews". Жидков часто виступав з авторськими номерами в шоу "Вечірній Квартал". Разом з Володимиром Зеленським він програму "Пороблено в Україні".

У 2022 році Валерій засудив російське вторгнення, отримав українське громадянство, а згодом на якийсь час зник з публічного простору. У лютому 2025 року Євген Кошовий розповів, що його колега без попередження виїхав з України.

Із соцмереж дружини коміка стало відомо, що вони з доньками живуть у Штатах.

Валерій Жидков з дружиною живуть у США Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У 2022 році Валерій Жидков отримав громадянство України.

Корупційний скандал в енергетиці, фігурантом якого є бізнесмен Тимур Міндич, сильно вдарив по студії "Квартал 95".

Крім того, офіцер та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга розкритикував діяльність студії "Квартал 95", співзасновником якої є фігурант справи "Мідас".