49-летний Максим Галкин сильно изменился внешне: с бородой и длинной шевелюрой (фото)

Популярный шоумен Максим Галкин кардинально изменил внешность. Видео с обновленным стилем артист опубликовал в своих социальных сетях, вызвав активные обсуждения среди аудитории.

Свежие кадры Максим Галкин опубликовал в Instagram. На видео юморист появился в кожаном плаще, дополнив ансамбль стильным шарфом и головным убором. Однако наибольшее внимание привлекли детали внешности — густая борода и длинные волосы, которые заметно выбивались из-под шапки.

Комплименты от поклонников

Смена стиля спровоцировала волну комплиментов от фолловеров. Многие из них отметили, что несмотря на приближение 50-летнего юбилея, артист выглядит значительно моложе своего возраста.

Максим Галкин сменил имидж Фото: maxgalkinru / Instagram

В частности, подписчики в комментариях отметили, что шоумену трудно дать больше 35-40 лет, а его новый имидж назвали чрезвычайно удачным и непревзойденным.

Позиция Максима Галкина

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Максим Галкин занял четкую антивоенную позицию. Он открыто осудил политику Кремля и агрессию РФ, из-за чего был вынужден покинуть страну.

Сейчас артист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми проживает за границей, где активно выступает с благотворительными концертами.

