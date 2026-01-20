49-летний Максим Галкин сильно изменился внешне: с бородой и длинной шевелюрой (фото)
Популярный шоумен Максим Галкин кардинально изменил внешность. Видео с обновленным стилем артист опубликовал в своих социальных сетях, вызвав активные обсуждения среди аудитории.
Свежие кадры Максим Галкин опубликовал в Instagram. На видео юморист появился в кожаном плаще, дополнив ансамбль стильным шарфом и головным убором. Однако наибольшее внимание привлекли детали внешности — густая борода и длинные волосы, которые заметно выбивались из-под шапки.
Комплименты от поклонников
Смена стиля спровоцировала волну комплиментов от фолловеров. Многие из них отметили, что несмотря на приближение 50-летнего юбилея, артист выглядит значительно моложе своего возраста.
В частности, подписчики в комментариях отметили, что шоумену трудно дать больше 35-40 лет, а его новый имидж назвали чрезвычайно удачным и непревзойденным.
Позиция Максима Галкина
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Максим Галкин занял четкую антивоенную позицию. Он открыто осудил политику Кремля и агрессию РФ, из-за чего был вынужден покинуть страну.
Сейчас артист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми проживает за границей, где активно выступает с благотворительными концертами.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Ранее в Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете". Алексей Журавлев требует отобрать все имущество у певицы.
- Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на убийство. Обвинения поступили от главы российского федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.
Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева.