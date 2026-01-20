49-річний Максим Галкін сильно змінився зовні: з бородою та довгою шевелюрою (фото)

Популярний шоумен Максим Галкін кардинально змінив зовнішність. Відео з оновленим стилем артист оприлюднив у своїх соціальних мережах, викликавши активні обговорення серед аудиторії.

Свіжі кадри Максим Галкін опублікував в Instagram. На відео гуморист з’явився у шкіряному плащі, доповнивши ансамбль стильним шарфом та головним убором. Однак найбільшу увагу привернули деталі зовнішності — густа борода та довге волосся, що помітно вибивалося з-під шапки.

Компліменти від шанувальників

Зміна стилю спровокувала хвилю компліментів від фоловерів. Багато хто з них зауважив, що попри наближення 50-річного ювілею, артист виглядає значно молодшим за свій вік.

Максим Галкін змінив імідж Фото: maxgalkinru / Instagram

Зокрема, підписники в коментарях наголосили, що шоумену важко дати більше 35-40 років, а його новий імідж назвали надзвичайно вдалим і неперевершеним.

Позиція Максима Галкіна

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Максим Галкін зайняв чітку антивоєнну позицію. Він відкрито засудив політику Кремля та агресію РФ, через що був змушений залишити країну.

Наразі артист разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми проживає за кордоном, де активно виступає з благодійними концертами.

