Поехал за любовью в Сочи, а встретил — приговор: россияне посадили американца в тюрьму

Гражданина США, который отправился в длительное морское путешествие, чтобы встретить женщину, с которой познакомился в интернете, приговорили в России к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Причиной стал обнаруженный на борту его яхты охотничий карабин и боеприпасы.

Чарльз Уэйн Циммерман, которому, по разным данным, 58 или 59 лет, был признан виновным в незаконной перевозке оружия. Российские таможенники нашли винтовку и патроны на его яхте Trude Zena после того, как судно пришвартовалось в порту Сочи на Черном море 19 июня 2025 года, пишет New York Post.

По словам самого Циммермана, он пересек Атлантический океан и Средиземное море, чтобы лично встретиться с женщиной, с которой общался онлайн. В пресс-релизе судов Краснодарского края отмечается, что женщина проживает в Казани, а решение отправиться в Россию мужчина принял самостоятельно, не изучив местное законодательство.

В сообщении судебной пресс-службы говорится, что перед началом путешествия американец предположил, будто оружие, которое он хранил на яхте для самозащиты, может постоянно оставаться на борту без каких-либо последствий.

Точная дата вынесения приговора пока не уточняется, поскольку арест и судебный процесс ранее не освещались российскими медиа. Также не сообщается, в какой именно колонии мужчина будет отбывать наказание.

Суд в Сочи обнародовал видео задержания Циммермана на борту его 35-футовой яхты. На кадрах видно черную охотничью винтовку в чехле и две коробки патронов калибра Remington, часть из которых выглядела ржавой.

Известно, что 1 июля 2024 года Циммерман отправился из Форт-Макона в Северной Каролине, сообщив близким, что направляется в Новую Зеландию. Впоследствии он изменил маршрут и поплыл в сторону Европы. Последний контакт с ним был зафиксирован 23 июля 2024 года, после чего береговая охрана США объявила его пропавшим.

Государственный департамент США пока не прокомментировал ситуацию.

