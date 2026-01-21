Поїхав за коханням в Сочі, а зустрів — вирок: росіяни ув'язнили американця

Громадянина США, який вирушив у тривалу морську подорож, щоб зустріти жінку, з якою познайомився в інтернеті, засудили в Росії до п’яти років ув’язнення в колонії суворого режиму. Причиною став виявлений на борту його яхти мисливський карабін та боєприпаси.

Чарльз Вейн Циммерман, якому, за різними даними, 58 або 59 років, був визнаний винним у незаконному перевезенні зброї. Російські митники знайшли гвинтівку й набої на його яхті Trude Zena після того, як судно пришвартувалося в порту Сочі на Чорному морі 19 червня 2025 року, пише New York Post.

За словами самого Циммермана, він перетнув Атлантичний океан і Середземне море, щоб особисто зустрітися з жінкою, з якою спілкувався онлайн. У пресрелізі судів Краснодарського краю зазначається, що жінка проживає в Казані, а рішення вирушити до Росії чоловік ухвалив самостійно, не вивчивши місцеве законодавство.

Відео дня

У повідомленні судової пресслужби йдеться, що перед початком подорожі американець припустив, ніби зброя, яку він зберігав на яхті для самозахисту, може постійно залишатися на борту без будь-яких наслідків.

Чоловік вирушив до Росії на яхті, не вивчивши законодавство країни Фото: Unsplash

Точна дата винесення вироку наразі не уточнюється, оскільки арешт і судовий процес раніше не висвітлювалися російськими медіа. Також не повідомляється, у якій саме колонії чоловік відбуватиме покарання.

Суд у Сочі оприлюднив відео затримання Циммермана на борту його 35-футової яхти. На кадрах видно чорну мисливську гвинтівку у чохлі та дві коробки набоїв калібру Remington, частина з яких виглядала іржавою.

Відомо, що 1 липня 2024 року Циммерман вирушив із Форт-Макона в Північній Кароліні, повідомивши близьким, що прямує до Нової Зеландії. Згодом він змінив маршрут і поплив у бік Європи. Останній контакт із ним був зафіксований 23 липня 2024 року, після чого берегова охорона США оголосила його зниклим.

Державний департамент США поки не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дівчина вийшла заміж за загиблого хлопця на його похороні.

Житель Італії звернувся до суду з позовом проти ресторану, стверджуючи, що розміщене без його згоди відео в соцмережі призвело до викриття зради та розпаду сім'ї.

Крім того, чоловік опинився в центрі сімейного конфлікту після того, як повернувся з романтичної відпустки і виявив, що його будинок повністю спорожнів. Замість пояснень на нього чекала посмішка тещі, впевненої, що зробила "приємний сюрприз".