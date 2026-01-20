"У нас нет света": Тина Кароль после скандала с ее песней попросила прощения (видео)

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на волну мемов, которые "несутся" из-за ее песни "У нас нет света". Артистка объяснила, что не хотела никого ею задеть.

Она лишь отреагировала на песню незнакомого парня из сети, решив ее перепеть. В Instagram Кароль записала видеообъяснение.

Кароль о песне "У нас нет света"

Артистка вышла на связь 20 января и спокойно объяснила, что уже мемная композиция — это не "заказуха" власти.

"Пишут, что я не в контексте. Я в контексте непосредственно максимально. Я наоборот хотела объединить всех, а объединила всех против себя. Получился такой мем. Извините меня, пожалуйста. Это не заказуха, это не методичка от власти, я не выполняю никакие заказы. Я приношу извинения кого задела эта песня", — сказала звезда сцены.

Песня "У нас нет света"

Тина Кароль отметила, что всю свою жизнь поддерживает творческих людей, поэтому отреагировала на эту песню, когда услышала ее в сети.

Відео дня

"В это тяжелое время меня спасают только положительные мысли. Я хотела ими как-то поделиться. Мне тоже не хватает тепла, добра и иногда сил. Прошу у вас прощения, кого задело это видео. Спасибо всем за поддержку, кто понял, что песня не является виновником всех бед", — резюмировала артистка.

Реакция сети

В комментариях фанаты певицы активно поддерживают ее:

"Тина, а я хочу поблагодарить, что в свое время вы мне помогли, совершенно незнакомому для вас человеку. Помощь касалась поддержке родственникам погибших Героев, далеко не все звезды откликались, а вы поддерживали когда обращалась. Спасибо вам, вы имеете искреннее и большое сердце".

"Тина, все нормально с песней, но уже шо-то ненормально с людьми, к сожалению".

"Тина, очень не хочется видеть грусть в ваших глазах! Мы рядом, любим!".

