"У нас немає світла": Тіна Кароль після скандалу з її піснею попросила вибачення (відео)

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на хвилю мемів, які "несуться" через її пісню "У нас немає світла". Артистка пояснила, що не хотіла нікого нею зачепити.

Вона лише відреагувала на пісню незнайомого хлопця з мережі, вирішивши її переспівати. В Instagram Кароль записала відеопояснення.

Кароль про пісню "У нас немає світла"

Артистка вийшла на звʼязок 20 січня та спокійно пояснила, що вже мемна композиція — це не "заказуха" влади.

"Пишуть, що я не в контексті. Я в контексті безпосередньо максимально. Я навпаки хотіла обʼєднати всіх, а обʼєднала всіх проти себе. Вийшов такий мем. Вибачте мене, будь ласка. Це не заказуха, це не методичка від влади, я не виконую ніякі замовлення. Я приношу вибачення кого зачепила ця пісня", — сказала зірка сцени.

Пісня "У нас немає світла"

Тіна Кароль наголосила, що все своє життя підтримує творчих людей, тому відреагувала на цю пісню, коли почула її в мережі.

Відео дня

"В цей тяжкий час мене рятують тільки позитивні думки. Я хотіла ними якось поділитися. Мені теж не вистачає тепла, добра і подеколи сил. Прошу у вас вибачення, кого зачепило це відео. Дякую всім за підтримку, хто зрозумів, що пісня не є винуватцем всіх бід", — резюмувала артистка.

Реакція мережі

У коментарях фанати співачки активно підтримують її:

"Тіна, а я хочу подякувати, що свого часу ви мені допомогли, абсолютно незнайомій для вас людині. Допомога стосувалася підтримці родичам загиблих Героїв, далеко не всі зірки відгукувалися, а ви підтримували коли зверталася. Дякую вам, ви маєте щире і велике серце".

"Тіно, все нормально з піснею, але вже шось ненормально з людьми, на жаль".

"Тіно, дуже не хочеться бачити сум в ваших очах! Ми поруч, любимо!".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тіна Кароль підтримала Олену Тополю на фоні скандалу зі зливом приватного відео.

Артистка пояснила сенс пісні про відсутність світла та заперечила звинувачення, які поширюються в соцмережах.

Крім того, Тіна Кароль помітно схудла, а у мережі запідозрили причину.