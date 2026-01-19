Тіна Кароль відреагувала на критику її нової пісні про відсутність світла і тепла: "Дурня цілковита"

Українська співачка Тіна Кароль публічно відповіла на хвилю критики, що виникла після виходу її нової пісні. Артистка пояснила сенс композиції та заперечила звинувачення, які поширюються в соцмережах.

Йдеться про трек, опублікований фрагмент якого містить рядок: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". У своєму Instagram Кароль зазначила, що пісня була написана ще у 2022 році автором як особиста історія, а її головний меседж — про людське тепло і добро на тлі зовнішніх негараздів, зокрема відсутності світла, тепла й води.

Співачка наголосила, що не варто сіяти розбрат у суспільстві та додала, що завжди підтримує молодих авторів.

Окремо Тіна Кароль висловилася і в Telegram, де детальніше прокоментувала ситуацію навколо треку. Вона підкреслила, що пісні вже два роки, а її посил — винятково про людське тепло.

Співачка також відповіла на закиди щодо її побутових умов під час відключень електроенергії, заявивши, що має генератор і заправляє його власним коштом, як і багато інших українців, які борються з кризою. Звинувачення в "замовності" пісні владою Кароль назвала повною нісенітницею, а також зазначила, що бачить скоординовані атаки та ботоферми.

"Всі коментарі, що пісня замовна владою — дурня цілковита! Всі боти — ми вас бачимо! Звідки ноги ростуть у атаки — бачимо!", — написала Кароль.

Передісторія скандалу

Нещодавно Тіна Кароль оприлюднила пісню, присвячену частим відключенням світла та тепла через наслідки російських атак. Один із рядків композиції — про те, що навіть за відсутності тепла в оселях у людей залишається добро — викликав жваве обговорення в мережі та розділив користувачів на кілька таборів.

Частина коментаторів сприйняла трек як підтримку українців у складних умовах, однак інші поставилися до нього критично. Деякі користувачі висловили недовіру до того, що співачка нібито перебуває без світла, а також припускали, що відео було зняте навмисно "в підвалі" для створення потрібного ефекту. Саме ці закиди й спричинили масштабну дискусію та хвилю критики на адресу артистки.

