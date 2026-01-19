Тина Кароль отреагировала на критику ее новой песни об отсутствии света и тепла: "Глупость полнейшая"

Украинская певица Тина Кароль публично ответила на волну критики, возникшую после выхода ее новой песни. Артистка объяснила смысл композиции и опровергла обвинения, которые распространяются в соцсетях.

Речь идет о треке, опубликованный фрагмент которого содержит строку:"У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". В своем Instagram Кароль отметила, что песня была написана еще в 2022 году автором как личная история, а ее главный месседж — о человеческом тепле и добре на фоне внешних проблем, в частности отсутствия света, тепла и воды.

Певица подчеркнула, что не стоит сеять раздор в обществе и добавила, что всегда поддерживает молодых авторов.

Отдельно Тина Кароль высказалась и в Telegram, где детальнее прокомментировала ситуацию вокруг трека. Она подчеркнула, что песне уже два года, а ее посыл — исключительно о человеческом тепле.

Відео дня

Певица также ответила на упреки относительно ее бытовых условий во время отключений электроэнергии, заявив, что имеет генератор и заправляет его за свой счет, как и многие другие украинцы, которые борются с кризисом. Обвинения в "заказности" песни властью Кароль назвала полной чушью, а также отметила, что видит скоординированные атаки и ботофермы.

"Все комментарии что песня заказная властью — глупость полнейшая! Все боты — мы вас видим! Откуда ноги растут у атаки — видим!", — написала Кароль.

Предыстория скандала

Недавно Тина Кароль обнародовала песню, посвященную частым отключениям света и тепла из-за последствий российских атак. Одна из строк композиции — о том, что даже при отсутствии тепла в домах у людей остается добро — вызвала оживленное обсуждение в сети и разделила пользователей на несколько лагерей.

Часть комментаторов восприняла трек как поддержку украинцев в сложных условиях, однако другие отнеслись к нему критически. Некоторые пользователи выразили недоверие к тому, что певица якобы находится без света, а также предполагали, что видео было снято намеренно "в подвале" для создания нужного эффекта. Именно эти упреки и вызвали масштабную дискуссию и волну критики в адрес артистки.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тина Кароль заметно похудела, а в сети заподозрили причину.

40-летняя украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников появлением с обручальным кольцом на безымянном пальце. Фаны активно обсуждали, намекает ли артистка на изменения в личной жизни, или это лишь творческий ход.

Кроме того, Кароль попала в волну дискуссий в соцсетях после появления в TikTok вместе с блогерами Стасей Макеевой и Олегом Машуковским. Совместный ролик мгновенно стал вирусным, но не всем пришелся по душе — часть пользователей обвинила артистку в "зашкваре".