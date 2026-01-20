Звезда "Сумасшедшей свадьбы" сообщила о горе в семье (видео)

Украинская актриса Леся Самаева вышла на связь с поклонниками после большого горя в ее семье. На днях ушла из жизни мама звезды экрана.

В Instagram Самаева поблагодарила за колоссальную поддержку, которую получила в трудное время. Она призналась, что с такими людьми вокруг ее страшная печаль "становится светлее"

Леся Самаева

Леся Самаева вышла на связь после смерти мамы

Актриса сообщила, что ей значительно легче становится от поддержки людей. В трудный период Леся выразила благодарность тем, кто окружает ее.

"Вчера попрощались... Теперь навсегда в сердце... Теперь я полностью осиротела, потому что и мама, и папа ушли из этой жизни. От этого мне стало еще холоднее и темнее, одиноче. Я это горе сильно переживаю. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Она, как крылья — не дает упасть. И моя прекрасная семья, которая окружила меня вниманием и любовью", — призналась звезда "Скаженого весілля".

В видео Самаева сказала, что от такой поддержки ее страшная печаль "становится светлее".

За несколько дней до этого артистка рассказала, что мама ушла из жизни ночью.

"Я хочу обнять каждого, кто знал мою мамочку. Она была прекрасна. Она есть для меня и сейчас", — написала Леся.

Поддержка людей

В комментариях поклонники актрисы выразили ей свою поддержку:

"Вечная память. Обнимаю крепко", — написала Дарья Петрожицкая.

"Такая она жизнь.... Лесичка, люблю, обнимаю. Царство небесное".

"Держитесь! Мама это самое дорогое! Царство небесное".

"Вечная память Вашей маме. Обнимаю Вас крепко".

