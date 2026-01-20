Зірка "Скаженого весілля" повідомила про горе в родині (відео)
Українська акторка Леся Самаєва вийшла на звʼязок з прихильниками після великого горя в її родині. На днях пішла з життя мама зірки екрану.
В Instagram Самаєва подякувала за колосальну підтримку, яку отримала у важкий час. Вона зізналася, що з такими людьми навколо її страшна печаль "стає світлішою"
Леся Самаєва вийшла на звʼязок після смерті мами
Акторка повідомила, що їй значно легше стає від підтримки людей. У важкий період Леся висловила вдячність тим, хто оточує її.
"Вчора попрощалися… Тепер назавжди в серці… Тепер я повністю осиротіла, бо і мама, і тато пішли з цього життя. Від цього мені стало ще холодніше й темніше, самотніше. Я це горе сильно переживаю. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона, як крила — не дає упасти. І моя прекрасна родина, яка оточила мене увагою та любов’ю", — зізналася зірка "Скаженого весілля".
У відео Самаєва сказала, що від такої підтримки її страшна печаль "стає світлішою".
За кілька днів до цього артистка розповіла, що мама пішла з життя вночі.
"Я хочу обійняти кожного, хто знав мою мамочку. Вона була прекрасна. Вона є для мене і зараз", — написала Леся.
Підтримка людей
У коментарях прихильники акторки висловили їй свою підтримку:
- "Вічна памʼять. Обіймаю міцно", — написала Дарʼя Петрожицька.
- "Таке воно життя…. Лесічко, люблю, обнімаю. Царство небесне".
- "Тримайтеся! Мама це саме дороге! Царство небесне".
- "Вічна памʼять Вашій матусі. Обіймаю Вас міцно".
