Зірка "Скаженого весілля" повідомила про горе в родині (відео)

Леся Самаєва повідомила про смерть мами
Леся Самаєва | Фото: Instagram

Українська акторка Леся Самаєва вийшла на звʼязок з прихильниками після великого горя в її родині. На днях пішла з життя мама зірки екрану.

В Instagram Самаєва подякувала за колосальну підтримку, яку отримала у важкий час. Вона зізналася, що з такими людьми навколо її страшна печаль "стає світлішою"

Леся Самаєва

Леся Самаєва вийшла на звʼязок після смерті мами

Акторка повідомила, що їй значно легше стає від підтримки людей. У важкий період Леся висловила вдячність тим, хто оточує її.

"Вчора попрощалися… Тепер назавжди в серці… Тепер я повністю осиротіла, бо і мама, і тато пішли з цього життя. Від цього мені стало ще холодніше й темніше, самотніше. Я це горе сильно переживаю. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона, як крила — не дає упасти. І моя прекрасна родина, яка оточила мене увагою та любов’ю", — зізналася зірка "Скаженого весілля".

У відео Самаєва сказала, що від такої підтримки її страшна печаль "стає світлішою".

За кілька днів до цього артистка розповіла, що мама пішла з життя вночі.

"Я хочу обійняти кожного, хто знав мою мамочку. Вона була прекрасна. Вона є для мене і зараз", — написала Леся.

Підтримка людей

У коментарях прихильники акторки висловили їй свою підтримку:

  • "Вічна памʼять. Обіймаю міцно", — написала Дарʼя Петрожицька.
  • "Таке воно життя…. Лесічко, люблю, обнімаю. Царство небесне".
  • "Тримайтеся! Мама це саме дороге! Царство небесне".
  • "Вічна памʼять Вашій матусі. Обіймаю Вас міцно".

